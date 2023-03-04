الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«سكاي دايف» أبوظبي للقفز بالمظلات تختتم غداً

«سكاي دايف» أبوظبي للقفز بالمظلات تختتم غداً
4 مارس 2023 19:53

 
أبوظبي (وام)


تختتم غداً «الأحد» بطولة «سكاي دايف» أبوظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات، التي يشارك فيها أكثر من 100 متسابق ومتسابقة، يمثلون 13 فريقاً من مختلف دول المنطقة والعالم. 

وفي اليوم الثالث لمنافسات التماسك بين 25 متسابقاً مثلوا 5 فرق، تصدر الفريق البحريني برصيد 43 نقطة، بعد إتمام كل الفرق القفز ثلاث جولات، وجاء الفريق الكويتي ثانياً برصيد 36 نقطة، ثم الفريق العُماني ثالثا برصيد 35 نقطة. 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا: الحوار والحلول السلمية السبيل لمعالجة الأزمات
الإمارات وإيطاليا: الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية

وفي منافسات الهدف «فرق»، التي شاركت فيها 10 فرق، حافظ الفريق الإيطالي «بول آوت» على صدارته، بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 13 سنتيمتراً، وتبعه الفريق الروسي وفريق الإمارات برصيد 19 سنتيمتراً، وفريق البحرين «1» برصيد 20 سنتيمتراً. 

وعلى صعيد منافسات الهدف «فردي»، تصدر الروسي ديمتري ماكيموف المسابقة برصيد سنتيمتر واحد فقط، وتبعه الإيطالي فيتوريو جوارنيللي برصيد 2 سنتيمتر، وتساوى في المركز الثالث 5 متسابقين برصيد 3 سنتيمترات، وهم الإيطالي باولو فلبيني، والإماراتي يوسف حيدر، والألماني تروبن جولد، والبحريني حسن بودروازا، ومواطنه ناصر خليفة.

الإمارات
أبوظبي
القفز بالمظلات
سكاي دايف
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©