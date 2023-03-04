«سكاي دايف» أبوظبي للقفز بالمظلات تختتم غداً



أبوظبي (وام)



تختتم غداً «الأحد» بطولة «سكاي دايف» أبوظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات، التي يشارك فيها أكثر من 100 متسابق ومتسابقة، يمثلون 13 فريقاً من مختلف دول المنطقة والعالم.

وفي اليوم الثالث لمنافسات التماسك بين 25 متسابقاً مثلوا 5 فرق، تصدر الفريق البحريني برصيد 43 نقطة، بعد إتمام كل الفرق القفز ثلاث جولات، وجاء الفريق الكويتي ثانياً برصيد 36 نقطة، ثم الفريق العُماني ثالثا برصيد 35 نقطة.

وفي منافسات الهدف «فرق»، التي شاركت فيها 10 فرق، حافظ الفريق الإيطالي «بول آوت» على صدارته، بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 13 سنتيمتراً، وتبعه الفريق الروسي وفريق الإمارات برصيد 19 سنتيمتراً، وفريق البحرين «1» برصيد 20 سنتيمتراً.

وعلى صعيد منافسات الهدف «فردي»، تصدر الروسي ديمتري ماكيموف المسابقة برصيد سنتيمتر واحد فقط، وتبعه الإيطالي فيتوريو جوارنيللي برصيد 2 سنتيمتر، وتساوى في المركز الثالث 5 متسابقين برصيد 3 سنتيمترات، وهم الإيطالي باولو فلبيني، والإماراتي يوسف حيدر، والألماني تروبن جولد، والبحريني حسن بودروازا، ومواطنه ناصر خليفة.