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تشافي: هذه هي لحظة الحقيقة

تشافي: هذه هي لحظة الحقيقة
4 مارس 2023 19:21

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

وصف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، ناديه بأنه "أصعب ناد في العالم" وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها فريقه رغم فوزه على ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو".
وجاء فوز برشلونة على ريال مدريد 1 / صفر في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مواجهة الإياب، في الوقت الذي لم ينجح فيه ريال مدريد في القيام بأي تسديدة على المرمى.
وقال تشافي: "أرى أن هناك الكثير من الضجة، برشلونة هو أصعب نادي في العالم، لقد فزت 1 / صفر في مدريد وهذا ليس كافياً، تمت مناقشة الكثير من الأمور حول أسلوب اللعب، لو كان الأمر مختلفاً لكانت عطلة وطنية".
وأضاف: "دائماً هناك الكثير من الضجيج حول برشلونة، يجب علينا أن نتعامل مع ذلك، لقد قمنا بالكثير من الأشياء بالشكل الصحيح، والباقي علينا التطور به، هناك لقبان على المحك، وهذه هي لحظة الحقيقة". 

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ووفقاً لتشافي، فإن حقيقة إمكانية حصول فريقه على لقبين قد تساعده هذا الموسم، وخاصة بعد خروجه من بطولة الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة.

تشافي
برشلونة
ريال مدريد
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