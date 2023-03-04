مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل ويضغط على أرسنال

مانشستر (أ ف ب)

واصل مانشستر سيتي حامل اللقب ضغوطاته على المتصدر أرسنال، بفوزه الثمين على نيوكاسل يونايتد 2-صفر السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع سيتي رصيده في المركز الثاني إلى 58 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال، الذي يستقبل بورنموث اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل الذي عقد مهمته لحجز مقعد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عند 41 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير، المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحلّ ضيفاً على ولفرهامبتون اليوم أيضاً.

وانتفض سيتي بعدما تعادل أمام نوتنجهام فورست 1-1 وأمام لايبزج الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بالنتيجة ذاتها، بفوزه الكبير على بورنموث 4-1 في البريميرليج، ليتبعه بثان على بريستول سيتي من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 3-صفر في الدور الخامس من مسابقة الكأس الثلاثاء.

ومنذ الخسارة في الديربي أمام الجار يونايتد في 14 يناير، رفع سيتي من مستواه، حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 8 انتصارات وتعادلين.

من ناحيته، تأرجحت نتائج نيوكاسل في فبراير، حيث وقع في فخ التعادل 1-1 أمام وستهام وبورنموث، قبل أن يسقط على أرضه أمام ليفربول صفر-2، ليعود ويخسر نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها الأحد الماضي.

وعلى الرغم من أن نتائج نيوكاسل فاقت التوقعات، إلا أن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، حيث حقق فوزين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة في مختلف المسابقات، مقابل 3 تعادلات والعدد ذاته من الهزائم.

وخاض سيتي المباراة بتشكيلة مكتملة، مع عودة الهداف النروجي إيرلينج هالاند، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 27 هدفاً، بعدما بقي على مقاعد البدلاء في الكأس. كما تواجد البلجيكي كيفن دي بروين (4 أهداف و12 تمريرة حاسمة في الدوري).

في المقابل، افتقد نيوكاسل مرة جديدة لجهود السويدي اميل كرافت، ولكن مع الوجوه الاعتيادية على غرار المدافع الهولندي سفن بوتمان ولاعب الوسط البرازيلي برونو جيماريش والبارجوياني ميجيل ألميرون (10 أهداف) وكالوم ويلسون (7 أهداف و3 تمريرات حاسمة) في الهجوم.

افتتح سيتي التسجيل بعد مجهود فردي رائع من فيل فودن صاحب ثنائية في الكأس أمام بريستول، بعدما انطلق بالكرة من خارج المنطقة على بعد 25 متراً وراوغ 4 لاعبين وانفرد بالحارس نيك بوب، وسدد بينية بقدمه اليمنى في الشباك (15)، في تاسع أهدافه في البريميرليج هذا الموسم.

وضاعف بطل إنجلترا النتيجة عبر برناردو سيلفا بعد دقيقتين من دخوله بدلاً من دي بروين، اثر لعبة جماعية على الجهة اليسرى بدأها جاك جريليش إلى هالاند عند حافة المنطقة، مررها بلمسة إلى البرتغالي الذي سددها بقدمه اليسرى على يمين الحارس (68).

وتابع سيتي فرض تفوقه على ملعبه "الاتحاد" هذا الموسم بحصده 34 نقطة من اصل 39 ممكنة، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة أمام برنتفورد 1-2 وتعادل مع إيفرتون 1-1.