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وعند نابولي «السر 104»!

وعند نابولي «السر 104»!
4 مارس 2023 18:16

عمرو عبيد (القاهرة)
لا تبدو قمة نابولي في "الكالشيو" مُهددة حتى بعد الهزيمة المفاجئة أمام لاتسيو في الجولة 25، لأن فوز ميلان وإنتر إذا تحقق في مباراتي هذا الأسبوع يعني تقلص الفارق مع "السماوي" إلى 15 نقطة، وهو فارق كبير بالتأكيد، ولهذا قد يكون ما يشغل "كتيبة سباليتي" أكثر هو حلم الوصول إلى 100 نقطة في ختام "سيري آ" هذا الموسم، وبحسابات الجولات المتبقية، يحتاج "جلي آتزوري" خلال 13 مباراة مقبلة إلى 35 نقطة تُضاف إلى رصيده الحالي، 65، لكي يبلغ "المئوية النادرة"، وهو ما يعني أن نابولي لا يزال لديه "رفاهية" فقد 4 نقاط في القادم من المواجهات، إذ يمكنه تقبُّل خسارة واحدة فقط أو التعادل مرتين ليصل إلى 101 أو 100 نقطة على الأقل، وإذا استطاع "متصدر الكالشيو" الفوز في الجولات الـ13 فإنه سيبلغ 104 نقاط ليتجاوز الرقم القياسي الإيطالي الصامد منذ عقد كامل!
الأمر سيتحدد بالتأكيد في ضوء إصرار "كتيبة السماوي" على تحقيق هذا الإنجاز، مقابل درجة صعوبة المباريات المتبقية، حيث سيكون على نابولي خوض معركة مبكرة في الجولة المقبلة مع أتالانتا الذي يُطارد "مربع الذهب"، ثم يواجه ميلان في الجولة 28 وسط رغبة "الشياطين" في الانتقام بعدما اقترب من فقد لقبه بالفعل، وفي الجولة 31 يلعب نابولي أمام يوفنتوس "الجريح" قبل الاصطدام مع إنتر ميلان في الجولة 36، وسبق لـ"الأفاعي" أن افتتح سجل هزائم نابولي مطلع العام الحالي، لتكون تلك المباريات الـ4 هي الأصعب "نظرياً ومنطقياً" حتى نهاية الموسم!
وتشير الإحصاءات التاريخية في "الكالشيو" إلى أن يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي تجاوز حاجز "100 نقطة"، عندما حصد 102 في موسم 2013/2014 بالفوز في 33 مباراة والتعادل 3 مرات مقابل هزيمتين، والمثير أن إنتر ميلان كاد يسبق "السيدة العجوز" إلى هذا الإنجاز في نُسخة 2006/2007، عندما تُوّج "النيراتزوري" بطلاً بـ 97 نقطة رغم خسارته مباراة واحدة فقط طوال الموسم على يد روما، لكنه تعادل 7 مرات آنذاك.
وتراوحت معدلات النقاط بين الـ80 والـ90 خلال تلك الفترة السابقة، باستثناء موسم 2017/2018 الذي حصد فيه "البيانكونيري" 95 نقطة، واقترب أيضاً من تكرار "المئوية" بخسارة 3 مباريات فقط والتعادل 5 مرات و30 فوزاً، كما حافظ على رصيد 91 نقطة في مواسم 2015/2016 و2016/2017 بجانب بطولة 2005/2006،التي جُرّد من لقبها بسبب "فضيحة الكالشيوبولي" الشهيرة، كما جمع "السيدة العجوز" 90 نقطة في نسخة 2018/2019، مقابل 91 لـ"الأفاعي" المتوج بطلاً في "سيري آ 2020/2021".

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