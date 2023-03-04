جوران: التقارير تحدد تشكيلة «البرتقالي» في الكأس



رضا سليم (دبي)



أكد الصربي جوران تيفجوديتش مدرب عجمان، جاهزية فريقه لمواجهة البطائح في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي تُقام يوم الاثنين المقبل، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان.

وقال: المواجهة تأتي بعد 3 أيام فقط من اللعب أمام بني ياس في «دوري أدنوك للمحترفين»، وقمنا بعمل استشفاء لجميع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة، حتى يكون الجميع في جاهزية تامة.

وأضاف، أن البطائح من الفرق القوية التي تقدم مستويات جيدة، ويملك عناصر متميزة، ولكننا نطمح إلى الفوز؛ لأن مباراة الكؤوس بنظام خروج المغلوب، ولا مجال فيها للتعويض، خصوصاً أننا نلعب على ملعبنا وبين جماهيرنا، وعلينا التركيز في المواجهة، مشيراً إلى التقارير الطبية تحدد من يلعب في المباراة، حيث يتم تقييم الحالة البدنية للاعبين.

وقال البحريني علي مدن لاعب الفريق: لعبنا مباراة كبيرة أمام بني ياس في الدوري، وبذلنا جهداً كبيراً، وحققنا المطلوب بعد مجهود بدني عالٍ، ونواجه البطائح الذي حقق مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، وعلينا التركيز لأن مباريات الكؤوس لا تقبل القسمة على اثنين.