1000 مشارك في ختام «دولية» أبوظبي للترايثلون

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي على مدار يومين، برعاية ضمان، فعالياتها محققة نجاحاً كبيراً، حيث سجل الحدث العالمي في يومه الثاني المخصص لسباقات الفئات العمرية حضوراً واسعاً من مختلف فئات وشرائح المجتمع.

واستقبلت حلبة مرسى ياس هواة أنشطة رياضة الترايثلون ومختلف مستويات اللياقة البدنية الذين توافدوا إلى حلبة سباقات الفورمولا-1 لاختبار قدراتهم على مسارات سباقات الترايثلون التي احتضنت سباقات فئة النخبة.

وشهدت سباقات الفئات العمرية حضور ما يزيد على 1000 مشارك من 74 جنسية على مدار عطلة الأسبوع، فيما شهدت قرية الفعاليات حضور أعداد كبيرة من الضيوف من أصدقاء وأفراد عائلات المشاركين الذين قدموا للتشجيع المتسابقين والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القرية.

وفتحت سباقات الفئات العمرية في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون باب المشاركة أمام جميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار والقدرات، من المبتدئين الذين يشاركون في هذا النوع من السباقات للمرة الأولى، ووصولاً إلى المتسابقين الخبيرين بها، ويتيح الحدث العالمي لمتسابقي الفئات العمرية فرصة التأهل إلى نهائيات بطولات الترايثلون العالمية، التي تقام في إسبانيا في شهر يونيو.

وفي هذا السياق قال محمد أحمد الرميثي مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي: «يؤكد الحضور الكبير لسباقات الفئات العمرية التي تقام على هامش فعاليات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون على الشعبية الكبيرة التي باتت تتمتع بها رياضة الترايثلون، فقد رسخ الحدث مكانته الرائدة باعتباره وجهة لنخبة رياضيي الترايثلون من جميع أنحاء العالم فحسب، وبات حدثاً مفضلاً لهواة الرياضة من مختلف القدرات والفئات العمرية».

وتابع الرميثي: «سعدنا بمتابعة المشاركين من جميع فئات المجتمع ومختلف الأعمار والجنسيات، بما في ذلك المشاركون من أصحاب الهمم، وهم يخوضون غمار هذا التحدي البدني المميز والابتسامة على وجوههم. وهذا الأمر يبرز أهمية الرياضة ودورها الإيجابي على المجتمع».

واختتم: «تتجسد رسالتنا في مجلس أبوظبي الرياضي بتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وتعزز الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون هذه الرسالة. ونأمل أن يكون الحدث في هذا العام قد أثار شغف المزيد من الكبار والصغار بهذه الرياضة وشجعهم على تجربتها والمشاركة في أحداث الترايثلون المستقبلية».

وقال حمد عبد الله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر برعايتنا لنهائيات بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون واستقطاب الرياضات عالمية المستوى إلى أبوظبي، بما يساهم في ترسيخ سمعة الإمارة وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتميز الرياضي على مستوى المنطقة».

وأضاف: «سعدنا بمستويات المشاركة الاستثنائية، إذ تعد بطولة الترايثلون واحدة من مبادرات ضمان العديدة لتحفيز أفراد المجتمع لتبني نمط حياة أكثر نشاطاً، بما يساهم بالارتقاء بمستويات صحتهم ولياقتهم البدنية وجودة حياتهم، متمنين لجميع المشاركين التوفيق في خوض هذا التحدي».

الجدير بالذكر أن الحدث العالمي المرموق الذي تستضيفه أبوظبي يحتفل بعامه الثامن، ما يؤكد هذا الحضور الواسع لسباقات الفئات العمرية على الشعبية الكبيرة التي باتت هذه الرياضة تتمتع بها في أبوظبي والإمارات.