هل يدفع «الريال» 100مليون يورو في هداف «السيدة العجوز»؟

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «آس» الإسبانية النقاب، عن أن إدارة ريال مدريد تعكف حالياً على دراسة إمكانية التعاقد مع «بديل» للنجم الفرنسي كريم بنزيمة، اعتباراً من «الميركاتو الصيفي».

وقالت الصحيفة، إنه لا خلاف على أن النجم الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022، ما زال يبلي بلاءً حسناً حتى الآن ويسجل الأهداف، ويتمتع بروح قتالية وتنافسية عالية، إلا أنه لا خلاف أيضاً على أن أرقامه أصبحت أقل كثيراً عن أرقامه في الموسم الماضي، بسبب كثرة إصاباته، لدرجة أنه لم يشارك في 12 مباراة لفريقه، منذ الصيف الماضي، بسبب مشكلات بدنية وعضلية.

يضاف إلى ذلك - والكلام للصحيفة - أن بنزيمة كونه يبلغ 35 عاماً، أمر يدعو للقلق، وبالتالي ضرورة التفكير بجدية في تسوية وضع «الخط الهجومي» للريال، لمزيد من الاطمئنان في الموسم الجديد، وحتى لا يفاجأ الفريق بتكرار إصابات قائد الفريق ونجمه الأول، ما يعني أن يسارع النادي من الآن في البحث عن «البديل المناسب» الذي يمكن أن يخدم الفريق لعشر سنوات قادمة.

وتحدثت الصحيفة - كعادتها - عن ملفي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، ولكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن الحصول على خدمات أي منهما مسألة مستحيلة في الصيف المقبل.

وتحدثت الصحيفة أيضاً عن الشاب الصاعد الواعد ألفارو مارتينيز «18عاماً» خريج أكاديمية «لوكاستيا»، والذي يلعب في فريق الرديف، تحت قيادة النجم الإسباني المخضرم راؤول جونزاليس، والذي يحمل الجنسيتين الأوروجوايانية والإسبانية، ويتألق بصورة لافتة، دفعت الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني إلى تصعيده وضمه لقائمة الفريق الأول، بل وأشركه بديلاً في مباراتين متتاليتين مؤخراً.

وقالت الصحيفة، إن الكثيرين داخل النادي الملكي يرون أن مارتينيز مهاجم واعد، وله مستقبل رائع في مركز رأس الحربة، بفضل طوله الفارع «93. 1 متر» وقوته البدنية وإجادته ضربات الرأس، ولكنهم يرون في الوقت نفسه، أنه ما زال بحاجة إلى بعض الوقت، ليصبح قادراً على تحمل ضغوط اللعب على أعلى مستوى احترافي.

وخلصت الصحيفة إلى أن الملف الأكثر واقعية، والذي ستتم دراسته بجدية، يتعلق بالمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش «23عاماً» هداف يوفنتوس الإيطالي، الذي من الممكن أن يكون متاحاً اعتباراً من الصيف المقبل، شريطة أن يكون بمقدور إدارة «الميرنجي» دفع المبلغ الكبير الذي يطلبه «السيدة العجوز» نظير الاستغناء عن الهداف الصربي، وهو100مليون يورو.