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«الزعيم» ملك «الربع الأخير»

«الزعيم» ملك «الربع الأخير»
4 مارس 2023 17:08

 
معتز الشامي (دبي)

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يملك العين قوة هجومية من «العيار الثقيل»، جعلته الأعلى تهديفاً في «دوري أدنوك للمحترفين»، وسجل «الزعيم» 48 هدفاً، بواقع 11 هدفاً في ربع الساعة الأول «23%»، و4 أهداف في الربع الثاني «8%»، و8 أهداف في الربع الثالث «17%»، و6 أهداف في الربع الرابع «12%»، و4 أهداف في الربع الخامس «8%»، و15 هدفاً في آخر 15 دقيقة «الربع السادس»، بنسبة 31%.
أحرز «الزعيم» 88% من أهدافه من داخل المنطقة، بواقع 42 هدفاً، مقابل 3 أهداف من خارج المنطقة «6%»، و3 أهداف من ضربات جزاء «6%».
ويأتي الوحدة ثانياً في هز الشباك من داخل المنطقة بـ 30 هدفاً «86%»، بينما تساوى شباب الأهلي والوصل والشارقة بـ 28 هدفاً من داخل المنطقة لكل منها، بينما استقبل العين 17 هدفاً من داخل المنطقة بنسبة 76% من الأهداف التي هزت شباكه.
ويرتفع عدد الأهداف التي استقبلها العين «25 هدفاً»، أغلبها في ربع ساعة الأخير للشوط الأول «6 أهداف» والربع الأول من الشوط الثاني «7 أهداف»، وهذا رقم كبير، ويتساوى في المعدل والتوقيتات مع الظفرة والبطائح والجزيرة.
ومن حيث الأداء الفردي، سيطر لابا على قائمة الأكثر مشاركة في الأهداف، بتسجيل 20 هدفاً وصناعة 6 أهداف، يليه علي مبخوت الذي سجل 17 هدفاً، وصنع 4 أهداف، فيما يحتل لابا قائمة الأعلى تسديداً بين لاعبي الدوري «107 تسديدات»، منها 36 محاولة على المرمى و57 تسديدة خارجه، و17 تسديدة تصدى لها من الحراس.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
لابا كودجو
دبا الفجيرة
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