الملا والمرزوقي بطلا «الاستعراض الحر» في دبي

دبي (الاتحاد)

واصل البطل العالمي راشد علي صالح الملا عزفه المنفرد في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2023، محلقاً بدراجته المائية في صدارة الترتيب العام لفئة الاستعراض الحر، وبالعلامة الكاملة من 5 جولات، بعدما أضاف 25 نقطة جديدة.

وكان عشاق رياضة الدراجات المائية على موعد ساخن ومثير، ضمن روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023، أقيم على هامش معرض دبي العالمي للقوارب في واجهة دبي هاربور التي تستضيف الحدث، وأمام أنظار وأعين زوار المعرض الذين التفوا في موقع الحدث لمتابعة الفعاليات البحرية الجميلة والمشوقة.

وحظيت المنافسات بمتابعة سعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومستشار معرض دبي العالمي للقوارب 2023، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية.

وتألق الملا في فقرته التي قدم فيها الجديد من الحركات المثيرة في ترويض الدراجة المائية والقفز بها فوق المياه، مؤكداً موهبته الفذة والتي أهلته ليكون بطلاً للعالم من خلال منافستها السنوية، محتكراً هذا الإنجاز ومهدياً الإمارات اللقب تلو الآخر.

وتفوق الملا على باقي المشاركين في فئة الاستعراض الحر، حيث حصل بطلنا عبدالجليل علي العوضي على المركز الثاني، بعدما أجاد صناعة الحركات، وحل بطلنا محمد الهاملي في المركز الثالث أيضاً، بعدما قدم فاصلاً مهارياً متطوراً.

كما شارك بطلنا راشد السويدي، واستطاع أن ينهي الاستعراض في المركز الرابع للترتيب العام، فيما حصل المتسابق المغربي ياسين فضلي على المركز الخامس، ونال المتسابق الجنوب أفريقي رينارد سترهوزين المركز السادس.

وفي مسابقة فئة «هايدروفلاي»، التي جرت ضمن منافسات سباق دبي للدراجات المائية، كانت الغلبة والتفوق من نصيب بطلنا ماجد حبيب المرزوقي، الذي أظهر مهارات رائعة وجميلة في تطويع الخرطوم المائي وأداء الدراجة منفرداً، ليؤكد تطوره المستمر في هذه الرياضة مقتفياً طريق شقيقه البطل مانع.