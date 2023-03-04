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ميرزا يتوج المنصوري بكأس الدراجات

ميرزا يتوج المنصوري بكأس الدراجات
4 مارس 2023 16:00

الشارقة (الاتحاد)
توج يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني، رفيق دربه أحمد المنصوري، بلقب كأس بطولة الدولة للدراجات، وذلك بعد أن احتكرها ميرزا على مدار 12 عاماً على التوالي من عام 2010 وحتى عام 2022، وذلك في السباق الذي أقيم لمسافة 80 كم في مدينة كلباء، بمشاركة 70 متسابقاً من أندية وفرق الهواة.
وجاء في المركز الثاني، عبد الرحمن سالم من فريق شباب الأهلي، بينما حل الدراج علي الحساني في المركز الثالث من نادي شباب الأهلي، ليسيطر «الفرسان» على المراكز الثلاثة الأولى في السباق.
وفي سباق تحت 23 سنة، فاز حمدان أحمد بالمركز الأول من شباب الأهلي، وجاء في المركز الثاني عبدالله الحمادي من نادي أبوظبي للدراجات، ثم عبدالله جاسم في المركز الثالث من شباب الأهلي.
وفي ترتيب فرق الهواة، سيطر فريق شرطة دبي على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة، حيث فاز فاروق الجسمي بالمركز الأول، وحل حارب إبراهيم ثانياً، وسعيد حسن في المركز الثالث، وفي نهاية السباق قام نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات خليفة بن عمير بتتويج الفائزين في السباقات، كما أصر بن عمير على أن يقوم يوسف ميرزا بتكريم أحمد المنصوري بلقب سباق الكبار، كونه كان بطل السباق على مدار 12 عاماً.

 

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