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بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!

بايرن يجهز للاستغناء عن نوير!
4 مارس 2023 15:36

برلين(د ب أ)

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قال كارل-هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يعتقد أن النادي سيستغنى عن خدمات حارس المرمى المصاب مانويل نوير في الصيف.
وقال رومينيجه في مقابلة لصحيفة "بيلد"، نشرتها اليوم السبت: "الاحترام المتبادل شديد للغاية. كل طرف يعرف قيمة الآخر بالنسبة له." ويعمل نوير، الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ حتى يونيو 2024، من أجل العودة بعد أن تعرض لإصابة أنهت موسمه، وذلك خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة. وقال رومينيجه: "التقيت مانويل نوير صدفة مؤخراً، وأعطاني انطباعاً جيداً للغاية. إنه لا يزال يتمتع بطموح شديد. وأنا واثق من أنه سيعود للمشاركة ضمن صفوف بايرن." وأضاف رومينيجه أنه يتمنى رؤية نوير يقود المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

مانويل نوير
كارل هاينز رومينيجه
بايرن ميونيخ
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