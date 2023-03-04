اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي

دبي (الاتحاد)

يُشارك وفد اتحاد الكرة في فعاليات المؤتمر الطبي السابع، الذي يُنظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 2 إلى 6 مارس الجاري، بمشاركة 600 عنصر من الكوادر الطبية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة أحدث التطورات الطبية مع الأطباء وممارسي مهنة الرعاية الصحية المساعدين والمتخصصين في العلوم الرياضية والطب.

ويُضم وفد اتحاد الكرة، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في اتحاد الكرة، والدكتور عبدالله بارون طبيب منتخب الناشئين، والدكتور زوران، طبيب منتخباتنا الوطنية.

وكان جدول أعمال المؤتمر التمهيدي الذي عقد خلال يومي أمس وأمس الأول، تضمن ورش عمل وجلسات تناولت الحقن الموجهة بالموجات فوق الصوتية للعضلات والعظام وطب الطوارئ لكرة القدم وأخصائيي العلاج الطبيعي الرياضي، وإجراءات مكافحة المنشطات.

ويتضمن برنامج المؤتمر الطبي الرئيسي الذي بدأت فعالياته اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام، كلمات رئيسية ومحاضرات وندوات وعروض ملصقات وورش عمل طبية، كما سيُسلط الضوء على عودة كرة القدم بعد جائحة كوفيد-19 وكيف تطورت اللعبة من حيث التنوع والشمول، بالإضافة لموضوعات رئيسية تناقش إعادة التأهيل بعد الارتجاجات المرتبطة بالرياضة، والأهلية بين الجنسين، والتغذية والمكملات الغذائية، والنوبة القلبية المفاجئة، وتصوير الإصابة وصحة الأسنان.