الهاجري بطل جائزة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أقيمت ثانية منافسات بطولة منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، وجاءت منافسة الجولة الفضية بمواصفات المرحلتين من فئة الثلاث نجوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وتنافس فيها 84 فارساً وفارسة.

وأكمل المرحلتين دون خطأ 33 فارساً، وخطف فارسنا محمد غانم الهاجري جائزة الأكاديمية للمركز الأول، بعد أن أكمل المرحلة الثانية مع الفرس «لليلونكا إس تي دبليو» في زمن بلغ 30.80 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني فارس جنوب أفريقيا كريستوفر جون، وأنهى المرحلة الثانية مع الفرس «كوليدور» في زمن بلغ 31.82 ثانية، انتزع به المركز الثاني من فارسنا الشاب علي أحمد الجنيبي المشارك بصحبة الفرس «كوشيت»، وسجل معها زمناً بلغ 32.07 ثانية.

وكسب الفارس النمساوي جيرفرايد بوك أولى البطاقات التأهيلية للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، والتي ستقام مساء الأحد في ختام أول بطولة دولية لقفز الحواجز ينظمها منتجع الفرسان الرياضي.

وجاءت المنافسة برعاية مجلس توازن الذي رصد للفائزين جائزة مالية بقيمة (26.650) يورو، وبمواصفات الجولة الذهبية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بمشاركة 60 فارساً وفارسة، وجاءت حافلة بالتحدي الذي أطلقه الفائز بالمركز الثاني الفارس البريطاني جو ويتكر المشارك رقم (4) مع الفرس «إيكاترينا» وأنهى الجولة في زمن بلغ 65.48 ثانية، ومن بعده فارس أوزبكستان عبدورخمون فروزوفتش المشارك رقم (6) وأنهى الجولة مع الجواد «كويبتير» في زمن بلغ 66.14 ثانية.

وظلت النتائج المؤقتة بالنسبة للمركزين الأول والثاني معلقة إلى حين مشاركة المتصدر الفارس جير فرايد المشارك رقم (52) واستطاع انتزاع الصدارة بالجواد «إكويترون ناكسل في» بزمن بلغ 64.32 ثانية.

وتألق الفارس السوري الناشئ ليث غريب على صهوة الفرس الرائعة «إليت دو بونتس» في منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر»، وتوّج بجائزة الجولة البرونزية برعاية منتجع الفرسان الرياضي، وتنافس عليها 78 فارساً وفارسة، نجح منهم 34 فارساً في القفز فوق الحاجز الجوكر 130 سم، وجمعوا كامل النقاط (65)، فوق حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وأنهى الفارس ليث المهمة في زمن بلغ 47.91 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس المصري علي أحمد عرفات والفرس «فينش» وسجل معها 48.51 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث فارسنا الناشئ مبخوت الكربي وجمع النقاط على صهوة الجواد «أير أوكرين» في زمن بلغ 50.41 ثانية.

وبدأت خيول القفز الصغيرة خوض أولى منافساتها اليوم على ميدان منتجع الفرسان الرياضي الدولي، في نهائي النسخة الحادية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز للخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، وجاءت المنافسات بالتزامن مع بطولة منتجع الفرسان الدولية.

تألف نهائي الخيول الصغيرة من منافستين لكل فئة، الأولى من جولة واحدة على حواجز 110 سم للخيول عمر 5 سنوات، وتتنافس فيها 12 خيلاً، وعلى حواجز 120 سم للخيول عمر 6 سنوات وتتنافس فيها 31 خيلاً، و30 خيلاً عمر 7 سنوات ستتنافس على حواجز يبلغ ارتفاعها 125 سم.

وتحسم النتائج بنظام ترحيل النتائج إلى المنافسة الثانية (الختام)، وسوف تكون بمواصفات الجولتين مع ارتفاعات أعلى من الأولى، ففي حين تتنافس الخيول عمر 5 سنوات على حواجز 115 سم، تتنافس الخيول عمر 6 سنوات على حواجز 125 سم، والخيول عمر 7 سنوات ستخوض منافسة لقب الموسم فوق حواجز يبلغ ارتفاعها 130 سم، قبل أن تنطلق الموسم الجديد (2023 ـ 2024) نحو المشاركات فيما هو أرفع فئة في المنافسات والبطولات.