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الرياضي

نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية

نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
4 مارس 2023 15:15

مراد المصري (دبي)
تصدر إبراهيم صبرة لاعب كرة القدم في نادي الوحدات الأردني، العناوين اليوم في بلاده، بعدما تفوق في بطولة المملكة لألعاب القوى، محققاً الميدالية الذهبية في سباقي 100 و200 متر.
صبرة استغل فترة التوقف الحالية للمنافسات الرسمية لكرة القدم في البلاد، بسبب تغيير مواعيد الروزنامة، إضافة لتعرضه في سبتمبر الماضي لعقوبة إيقاف من قبل ناديه بسبب سفره للاحتراف خارجياً دون إخبار إدارة ناديه، ليواصل المضي قدماً في مسيرته الأخرى في ألعاب القوى التي يتفوق فيها بسباقات السرعة.
واحتفلت جماهير كرة القدم بتفوقه في ألعاب القوى، رافقها تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي لتشبييه بالعداء الأسطورة الجامايكي أوسين بولت، لكن مع الإدراك على أنه سيواصل المضي قدماً في مسيرته الكروية، بالنظر لأن أرقامه في سباقات السرعة تضعه في الصدارة محلياً في بلاده، لكنها لا تمكنه من المنافسة عالمياً، حيث احتاج إلى 11.44 ثانية للتفوق في سباق 100 متر.

الوحدات الأردني
الميدالية الذهبية
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