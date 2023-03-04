مورينيو مطلب «البلوز» وسط أصداء «الكلاسيكو»!

عمرو عبيد (القاهرة)

صبغ «اللون الأحمر» أغلب أغلفة الصحف الإنجليزية التي تستعد لـ«المعركة الحمراء» بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في الجولة 26 من «البريميرليج»، وهو العنوان الذي حمله غلاف صحيفة ميرور خلال نقلها تصريحات المدربين «الرنانة»، حيث قال تن هاج إن المواجهة ستكون «شرسة»، بينما عبّر كلوب عن رغبته في «الضغط» على منافسه، وترى «إكسبريس» أن المدرب الهولندي يبدو متشوقاً لإثارة زيارته الأولى مدرباً لليونايتد إلى ملعب «أنفيلد» وسط أجواء جماهيرية ستكون «عدائية» حسب التوقعات، في حين وصفت «ستار سبورت» المواجهة بأنها «مباراة عنق الزجاجة» لكلا الفريقين، إذ يبحث «اليونايتد» عن الاستمرار في نتائجه الرائعة ونجاحاته المتتالية مؤخراً، بينما يأمل «الريدز» في صحوة حقيقية تُنقذ ما بقي من موسمه «السيئ»!

وبعيداً عن المباراة المرتقبة، تناولت الصحف الأزمة الحالية التي تُمزّق تشيلسي حسب وصف «ديلي ميل»، وأكدت الصحيفة أن مالك «البلوز» يرغب في منح المدرب بوتر مزيداً من الوقت لتصحيح الأخطاء، في حين نفد صبر باقي أعضاء مجلس الإدارة مع رغبة واضحة في إقالة المدرب، في انقسام واضح داخل «القلعة الزرقاء»، ومن جهة أخرى أكدت «آي سبورت» أن جماهير تشيلسي بدأت تتحدث عن أمنياتها بعودة مورينيو، معلقة آمالها على «سبيشل ون» لإنقاذ فريقه القديم.

ولا تزال أصداء «الكلاسيكو» الإسباني مُستمرة، حيث تحدثت «ماركا» عن حالة الشك التي تضرب ريال مدريد الآن، بعد الهزيمة في عقر داره أمام برشلونة، وكتبت أن البعض لا يراها خسارة مُستحقة بسبب طريقة لعب الفريقين خلال المواجهة، لكن الحالة الهجومية «الهشة» التي ظهر عليها «الملكي» هي ما فجرت تلك الشكوك، في حين أبدت «موندو ديبورتيفو» سعادتها بـ«الصلابة الدفاعية» لبرشلونة، محلياً على الأقل، خاصة أمام الريال الذي لم يتمكن من تسديد أي كرة بين القائمين والعارضة لأول مرة على ملعبه منذ 13 عاماً، وأشارت إلى أن الالتزام الدفاعي التكتيكي لـ«البارسا» كان مفتاح النجاح، حيث يملك 20 مباراة محلية بـ«شباك نظيفة» حتى الآن!

وبينما أشادت «سبورت» الكتالونية بنجمها رونالد أراوخو، واصفةً إياه بـ«القائد» وقالت إنه أحد أفضل المدافعين في العالم حالياً، بدأت آس في التحذير من تأثير إصابات بنزيمة وتقدم عمره وتراجع مستواه في بعض الأحيان، وهو ما يدفع الريال بسرعة للبحث عن بديل للهداف الفرنسي خلال «الميركاتو الصيفي» بأي ثمن.

وتصدرت صدمة هزيمة نابولي المفاجئة أمام لاتسيو الصحف الإيطالية، حيث كتبت «كورييري ديللو سبورت» عن «سر الرقم 2» بعدما صعد لاتسيو مؤقتاً إلى المركز الثاني في ترتيب «الكالشيو»، بينما تعرض نابولي لهزيمته الثانية في الدوري خلال 25 مباراة، أما «لاجازيتا» فوصفت الأمر بـ«الهزة المباغتة» التي ضربت «السماوي» في توقيت حرج، ورغم تأكيد المسؤولين في الأرجنتين أن الحادث المتعلق بميسي لا يبدو مقلقاً وتراجع الحديث عن الأمر، إلا أن صحيفة «ريو نيجرو» أكدت أن بعض التدابير تُتّخذ الآن من أجل تأمين «البرغوث»!