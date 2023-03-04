«التصريح الخاص» يحسم مصير ديوكوفيتش

لوس أنجلوس(رويترز)

يأمل الاتحاد الأميركي للتنس وبطولة أميركا المفتوحة، في أن ينجح نوفاك ديوكوفيتش في محاولته لدخول البلاد بعد أن تقدم اللاعب الصربي، الذي لم يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19، بطلب للحصول على تصريح خاص الشهر الماضي.

وقال ديوكوفيتش، أحد أبرز الرياضيين غير المحصنين ضد فيروس كورونا، الأسبوع الماضي إنه يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فترة وجيزة من التقدم بطلب لدخول الولايات المتحدة، للمنافسة في بطولات إنديان ويلز وميامي هذا الشهر.

وقال حساب الاتحاد الأميركي على تويتر الليلة الماضية: «نوفاك ديوكوفيتش هو أحد أعظم الأبطال الذين عرفتهم رياضتنا على الإطلاق».

وأضاف بيان الاتحاد: «يأمل اتحادا أميركا للتنس وبطولة أميركا المفتوحة، في أن ينجح نوفاك في التماسه لدخول البلاد وأن يتمكن المشجعون من رؤيته مرة أخرى في إنديان ويلز وميامي».

ومن غير المتوقع رفع مطلب الحصول على اللقاح للمسافرين الأجانب قبل بدء بطولة إنديان ويلز يوم الخميس المقبل، وميامي المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يعني أن ديوكوفيتش قد يغيب عن البطولتين للعام الثاني على التوالي.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في يناير الماضي إنها سترفع إعلانات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في 11 مايو، لكن ديوكوفيتش - المدرج على قائمة المشاركين في إنديان ويلز - قال إنه قدم الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح خاص بدخول البلاد.

وقال تومي هاس، مدير بطولة إنديان ويلز، في يناير إنه سيكون «عاراً» إذا لم يُسمح لديوكوفيتش بالمنافسة هذا العام، بعد أن غاب اللاعب الصربي أيضاً عن بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.

وعزز اللاعب البالغ عمره 35 عاماً رقمه القياسي بفوزه بلقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة، والـ22 في البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي.