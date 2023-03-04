الزمالك يحاصر كهربا مجدداً بالمادة 21 ويطلب مضاعفة الغرامة

معتز الشامي (دبي)

أقر الاتحاد الدولي تعديلاً جديداً على لائحة الانضباط، في العديد من بنود المواد، بينما أثارت المادة 21 البند 1 الفقرة الثالثة، موجهة من الجدل مؤخراً، وذلك بعدما تقرر زيادة نسبة الفوائد على التخلف عن تسديد الغرامة المالية من 5% على إجمالي المبلغ المستحق إلى 18%.

وأشارت مصادر بنادي الزمالك، إلي أن النادي يتجه للمطالبة بحقه في تلك الزيادة، وتطبيقها في قضية اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، الذي انتقل من الزمالك إلى نادي أفيس البرتغالي، وفسخ عقده دون سبب عادل، وتم إدانته بقرار فيفا في 2019، قبل أن تقرر محكمة "كاس" تغريم اللاعب مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فائدة على المبلغ وفق نص الفقرة الثالثة من قرار الفيفا.

وتشير المتابعات إلى أن الزمالك سيتجه لتقديم شكوى انضباطية جديدة، للمطالبة بتصحيح نسبة الغرامة، ووفق المصادر، فلن يكون قرار فيفا بأثر رجعي على اللاعب، ولكن سيتم احتساب نسبة الـ18% على إجمالي المبلغ حتى تاريخ صدور القرار الجديد.



ووصل المبلغ المستحق على كهربا إلى 2.36 مليون دولار تقريباً حتى الآن، وفي حال إقرار نسبة الـ18% من الانضباط استجابة لشكوى الزمالك المنتظرة بحسب المصادر الرسمية في النادي، فسيكون قرار الفيفا مبنياً على إجمالي المبلغ وقت صدور القرار من إجمالي المبلغ حتي الآن والذي يصل إلى 2.36 مليون دولار.

وكانت لجنة الانضباط قد منحت كهربا مهلة 60 يوماً لسداد الغرامة الموقعة عليه للزمالك، والبالغة مليوني دولار بخلاف فوائد التأخير عن نسبة الـ5% "360 ألف دولار" وفي حال عدم الالتزام بذلك، خلال تلك المهلة يحق للزمالك تقديم شكوى جديدة للانضباط.

يأتي هذا فيما ينتظر صدور قرار تلقائي بتجميد اللاعب من أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر، بالإضافة لقرار إضافي بتغريم اللاعب 30 ألف فرانك سويسري، لعدم احترامه لقرار كاس والمماطلة في عدم سداد الغرامة الموقعة عليه رغم إيقافه سابقاً لفترة 6 أشهر.

وكان ذلك القرار بتاريخ 8 فبراير الماضي، بينما أوضحت المصادر أن محامي الزمالك طلب الحيثيات للحكم الأخير من لجنة الانضباط، وهو ما طلبه أيضاً محامي اللاعب، للطعن عليه في كاس، حيث يطالب محامي اللاعب بتغيير القرار، بينما يرى محامي الزمالك أن قرار فيفا لم ينصف النادي لأنه أطال فترة المهلة، وسيطلب من كاس زيادة الغرامة على اللاعب بالإضافة لعدم إيقاف تنفيذ مهلة الـ6 أشهر، لحين الفصل في الدعوى مع رفض طعن اللاعب.