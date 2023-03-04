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«القوة الهجومية».. سباق «المسافات القصيرة»!

«القوة الهجومية».. سباق «المسافات القصيرة»!
4 مارس 2023 13:38

 
معتصم عبدالله (دبي)


تواصل سباق «القوة الهجومية» في «دوري أدنوك للمحترفين»، جنباً إلى جنب مع المنافسة المحتدمة على «الصدارة»، والتي تجمع 7 منافسين، بداية بشباب الأهلي «المتصدر» وله «39 نقطة»، الوصل «الوصيف» بـ «38 نقطة»، العين «الثالث» برصيد «37 نقطة»، والوحدة «الرابع» بالرصيد ذاته من النقاط، مقابل «34 نقطة» للشارقة «الخامس»، و«33 نقطة» للجزيرة «السادس»، وصولاً إلى عجمان «السابع» بـ «32 نقطة».
ومثلت «القوة الهجومية» العنوان الأبرز في صراع الصدارة، وباستثناء العين المتصدر لقائمة الأقوى هجوماً برصيد 48 هدفاً، تبدو «المسافات قريبة» بين بقية المتنافسين، في ظل تساوي «الفرسان» المتصدر، ووصيفه «الإمبراطور» برصيد 36 هدفاً لكل فريق، بعد فوز الأول على اتحاد كلباء 2-1، وتفوق الثاني على مضيفه الظفرة 2-0.
وتساوى في المركز الرابع لقائمة الأقوى هجوماً، الشارقة «خامس الترتيب العام»، والوحدة «الرابع»، برصيد 35 هدفاً لكل منهما، وكان «العنابي» عاد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه النصر 1-0، فيما خسر «الملك» على ملعبه أمام ضيفه الجزيرة 2-3، ضمن «الجولة 18».
وحل الجزيرة صاحب المركز السادس في الترتيب العام للدوري برصيد 33 نقطة، في المركز ذاته على صعيد القوة الهجومية برصيد 34 هدفاً، بفوزه المثير على الشارقة 3-2، فيما وصلت حصيلة عجمان التهديفية إلى 27 هدفاً، بعد فوزه على بني ياس 3-2 ضمن الجولة ذاتها.
في المقابل، احتل الشارقة صدارة الأقوى دفاعاً برصيد 14 هدفاً هزت شباكه، وحل شباب الأهلي ثانياً في القائمة ذاتها برصيد 16 هدفاً، مقابل 17 هدفاً في شباك الوحدة، و18 هدفاً في مرمى الوصل، و23 هدفاً في مرمى الجزيرة والعين على التوالي.

الأقوى هجوماً

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العين: 48
شباب الأهلي: 36
الوصل: 36
الشارقة: 35
الوحدة: 35
الجزيرة: 34

 

الأقوى دفاعاً

الشارقة: 14
شباب الأهلي: 16
الوحدة: 17
الوصل: 18
الجزيرة: 23
العين: 23

 


 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
الوصل
الوحدة
الشارقة
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