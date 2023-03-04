«ثلاثي القاع».. بلا هدف!



رضا سليم (دبي)



فشل «ثلاثي القاع» في جدول الترتيب، دبا والظفرة والنصر في تسجيل أي أهداف في «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، رغم أن الجولة جاءت عامرة بالأهداف، وشهدت 23 هدفاً، إلا أن أندية القاع لم تسجل أي أهداف، بعدما خسر دبا أمام العين بـ «ثلاثية»، والظفرة أمام الوصل 0-2، والنصر أمام الوحدة 0-1.

ويبقى الحال على ما هو عليه «محلك سر» حتى إشعار آخر، ويقبع «النواخذة» في المركز الرابع عشر والأخير وله 4 نقاط من فوز وتعادل، ولم يفز منذ الجولة الحادية عشرة، عندما تغلب على النصر بهدف، وخسر في 16 مباراة، ودبا الأضعف هجومياً، فلم يسجل إلا 9 أهداف في 18 مباراة، وهو ثالث أضعف دفاع بعد الظفرة والبطائح، بعدما دخل مرماه 38 هدفاً.

وفي المقابل، لم يحقق «الفارس» إلا فوزين وتعادل، ويحتل المركز قبل الأخير وله 7 نقاط، ويعتبر أضعف دفاع، بعدما اهتز شباكه بـ 48 هدفاً، ولم يسجل الفريق أهدافاً في آخر 3 جولات.

ويبقى النصر في موقف لا يحسد عليه، بعدما تراجع هذا الموسم، ويحتل المركز الثالث عشر وله 14 نقطة، ويعد ثاني أضعف هجوم مناصفة مع الظفرة، بعدما سجل 15 هدفاً، ورابع أضعف دفاع، حيث دخل مرماه 33 هدفاً، كما أن «العميد» لم يهز الشباك في آخر جولتين.