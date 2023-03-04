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غزو إسباني لـ «دكة الإنجليز» بسبب «بيب»!

غزو إسباني لـ «دكة الإنجليز» بسبب «بيب»!
4 مارس 2023 14:00

مراد المصري (دبي)
تصدر المدربون الإسبان، قائمة الأكثر وجوداً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، وذلك برصيد 6 مدربين، بعد تثبيت ليدز يونايتد لمدربه خافيير جارسيا بشكل دائم، ليوجد في القائمة إلى جانب مواطنيه بيب جوارديولا «مانشستر سيتي»، ميكيل أرتيتا «أرسنال»، روبن سييس «ساوثهامبتون»، أوناي إيمري «أستون فيلا»، وجوليان لوبيتيجي «وولفرهامبتون».
ويمكن أن نعزو الأمر إلى التأثير الذي قام به بيب جوارديولا الذي كان المدرب الإسباني الوحيد عندما بدأ مهمته مع مانشستر سيتي في موسم 2016 - 2017، ورغم حلوله بالمركز الثالث في ترتيب الدوري وقتها، لكنه تدريجياً بدأ في جعل أسلوب كرة القدم يختلف تدريجياً، وسط تحول نحو البحث عن الاستحواذ والتمريرات القصيرة.
فحتى مانشستر يونايتد تحول إلى مدرسة «كرويف» في النهاية بالتعاقد مع إريك تين هاج من أياكس الهولندي، والذي كان مساعداً لجوارديولا في بايرن ميونيخ الألماني في وقت من الأوقات.
وجاء في المركز الثاني، المدربون الإنجليز الذين تراجعوا على «أرضهم»، بواقع 4 مدربين، ثم 2 من إيطاليا، ومدرب واحد من دول الدنمارك، فرنسا، البرتغال، أيرلندا الشمالية، ألمانيا، هولندا، ويلز، واسكتلندا.

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الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
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ميكيل أرتيتا
أوناي إيمري
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