أرقام سلبية تطارد «الملك»



علي معالي (الشارقة)



للمرة الأولى يخسر الشارقة مباراتين متتاليتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، منذ 497 يوماً، وحدث ذلك في بطولة الموسم الماضي أمام عجمان بهدف، والنصر بثلاثية، ضمن الجولتين السادسة والسابعة على التوالي، وفي الموسم الحالي، خسر «الملك» مباراتي خورفكان بهدف والجزيرة 2-3، في الجولتين 17 و18، ليتجمد رصيده عند «النقطة 34».

وأصبح الجزيرة يمثل عقدة للشارقة، ليس هذا فحسب، بل أصبح فخر أبوظبي» أكثر فريق يهز شباك «الملك» في دوري المحترفين، برصيد 56 هدفاً.

وهناك العديد من الأرقام التي نقف عندها أمام خسارة الشارقة الأخيرة، وبخلاف أنها المرة الأولى التي يخسر فيها مباراتين متتاليتين منذ 497 يوماً، فإن آخر مباراة خسرها الشارقة، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف تعود إلى 531 يوماً، عندما واجه شباب الأهلي، وأحرز الهدف البرازيلي برنارد دوارتي في الدقيقة الأولى من لقاء «الجولة الرابعة»، ورجحت كفة «الفرسان» 4- 3 يوم 18 سبتمبر 2021، وأمام الجزيرة لم يشفع للشارقة بهدف في الشوط الأول، والذي جاء في الدقيقة الثانية بتوقيع دجانيني.

يضاف إلى ذلك أن آخر مباراة خسرها الشارقة على أرضه، بعد أن أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف، جاء وقتها في الدقيقة الأولى بتوقيع شاهين عبدالرحمن أمام العين منذ 3232 يوماً، ضمن «الجولة 24» من موسم 2013- 2014، وتفوق «الزعيم» 3-1.