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ثلاثية لمربط دبي في «الشارقة للجواد العربي»

ثلاثية لمربط دبي في «الشارقة للجواد العربي»
4 مارس 2023 13:30

محمد حسن (الشارقة)
حققت خيول مربط دبي ثلاثية خلال اليوم الأول لمهرجان الشارقة الدولي الرابع والعشرين للجواد العربي، الذي انطلق أمس الجمعة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالصالة المغطاة للنادي، بمشاركة 288 جواداً تمثل 9 دول.
وبجانب ثلاثية خيول مربط دبي، شهدت المنافسات تألق الفرس «أر كيه سديم» لمربط عجمان، التي حققت أعلى معدل بلغ 93.70 نقطة عندما تصدرت شوط فئة الأفراس بعمر 7 - 9 سنوات.
واستهلت الفعاليات المهرة «دي وداد» لإياد نبيل عويضة، عندما تصدرت الشوط الأول لفئة المهرات بعمر سنة واحدة القسم «أ» وحققت 92.69 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى المهرة «ندية الزبير» لمربط الزبير، التي سجلت 92.80 نقطة.
وأحرزت «ع ج ليما» لإسطبلات أمارا، المركز الأول لفئة المهرات بعمر سنتين القسم «أ»، وحققت 92.60 نقطة، ونالت «دي رسيل» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ب» وحققت 92.70 نقطة.
وحصدت «د نهب» لمربط دبي، المركز الأول وصدارة فئة المهرات بعمر ثلاث سنوات، وسجلت 93.00 نقطة، وأكملت الثلاثية لمربط دبي «دي فنانة» التي تصدرت فئة الأفراس بعمر 4 - 6 سنوات، وسجلت 93.50 نقطة.
واختتمت فعاليات اليوم الأول الفرس «ريحانة البداير» لحسن سيف الزعابي، التي اعتلت صدارة فئة الأفراس بعمر 10 سنوات فأكبر، وحققت 91.90 نقطة.

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