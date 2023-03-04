«الإمبراطور».. 7 محطات ناجحة إلى «المربع»!

عمرو عبيد (القاهرة)

منذ الهزيمة أمام «الفرسان» في الجولة 11، انطلق قطار «الإمبراطور» بسرعة ليقتحم «مربع الذهب» ويتجاوز عقباته ليصل إلى وصافة القمة بفارق نقطة وحيدة عن شباب الأهلي، ولم يعرف الوصل التعادل سوى مرتين خلال 7 جولات متتالية، وجاءتا أمام «الزعيم» و«العنابي»، بينما حقق 5 انتصارات، بينها «سلسلة رُباعية» مؤخراً.



15

الوصل سجّل 15 هدفاً «فعلياً» خلال تلك المباريات الـ7 الأخيرة، بجانب هدف اعتباري «إدارياً» أمام «العميد»، ليبلغ معدله 2.14 هدف/ مباراة، واستقبل مرماه 5 أهداف فقط بمعدل 0.71، وخرج بـ«شباك نظيفة» في 4 مواجهات بنسبة 57% من إجمالي المباريات، وبعدما تراجع إلى المركز السادس بعد الجولة 12، عاد إلى المرتبة الرابعة وحافظ عليها خلال 3 جولات قبل أن يتقدم بخطوات ثابتة نحو مرتبة «الوصيف».



16

ويملك «الفهود» شراسة واضحة في العمق الهجومي، مكنته من استغلاله في تسجيل 16 هدفاً تُمثّل نسبة 46% من إجمالي رصيده الهجومي «الفعلي»، متفوقاً على جبهته اليُمنى «الخطيرة»، التي أهدته 28.6% من الأهداف مقابل 25.4% لأهداف الطرف الأيسر، وبالطبع كان العمق الهجومي «الوصلاوي» الأكثر تأثيراً في الحصاد، حيث منح الفريق 8 نقاط بصورة مباشرة.

11

لا يوجد فريق تمكن من تسجيل الأهداف الرأسية في دورينا أكثر من «العنابي»، بإجمالي 12 هدفاً، لكن «الإمبراطور» جاء بعده مباشرة باستغلال ألعاب الهواء في هز شباك منافسيه 11 مرة، بنسبة 31.4% من الأهداف، وحملت تلك الحالة المتميزة توقيع 4 نجوم، أولهم فابيو ليما الذي سجل برأسه 4 أهداف، مقابل 3 للمدافع سفيان بوفتيني، في حين أحرز كل من توماس شانكالاي وجيلبرتو أوليفييرا هدفين لكل منهما.

10

ويتصدر الوصل قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف من الركلات الركنية، حيث أحرز 10 أهداف بواسطتها مقابل 9 لـ«أصحاب السعادة» و6 لـ«الزعيم»، وهو ما زاد من حصاده التهديفي عبر الركلات الثابتة إجمالاً ليبلغ نسبة 45.7%، وتنوعت وسائل «الإمبراطور» في تنفيذ الركنيات التهديفية، بإرسال العرضيات المباشرة في 70% منها، سواء على الزاوية القريبة أو البعيدة أو إعادة تمريرها على مرحلتين، أو بحسن التمركز وحصار المنافسين لاستغلال الكرة الثانية في 30% منها!

5

علي صالح توهج بصورة «لافتة» في الفترة الأخيرة، وترك بصمته فوق كثير من الهجمات المؤثرة للفريق حتى لو لم يكن صاحب اللمسة الأخيرة فيها، وإذا كان ابن الـ23 عاماً قد صنع منذ بداية الموسم 6 أهداف ومرر 40 كرة مؤثرة من إجمالي 370 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، فإنه شارك في 5 أهداف خلال آخر 7 جولات، بواقع تسجيله هدفاً وصناعة 3 بجانب الحصول على ركلة جزاء تم تسجيلها بوساطة فابيو ليما، الذي تلقى هدية واحدة من علي صالح، مثلما كان الحال مع شانكالاي وسفيان أيضاً.