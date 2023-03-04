كأس برجيل للبولو بين «الوثبة» و«السعديات»



غنتوت (الاتحاد)

يُسدل الستار يوم الأحد على البطولة التنشيطية للبولو، على كأس مستشفيات برجيل، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملعب سلطان بن زايد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويجمع النهائي بين «الوثبة» و«السعديات».

ويقود «الوثبة» اللاعبة مريم الحساني، وخالد العمران، وعلي المري، وهوجو، فيما يضم «السعديات» راشد الفلاحي، خالد بن دري، دانيال مينا وإستانيسلاو.

ويسبق النهائي مباريات ترتيب المراكز من الثالث إلى الخامس، حيث يلتقي «السلع» و«البرشاء»، والفائز منهما يلاقي «صير بني ياس» على المركز الثالث، والخاسر يأتي في الترتيب الأخير للبطولة، وفقاً لنظام اللعب الأميركي الذي يتيح فرصة اللعب لكافة الفرق المشاركة، والبقاء في تصفياتها حتى نهايتها من دون إقصاء.

وأنهت إدارة النادي ترتيبات انطلاق الحدث الأغلى كأس رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ 23 يوم الأربعاء المقبل، وينظمها النادي تحت رعاية سمو رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر إلى 18 مارس الجاري، بمشاركة 4 فرق، وبمستوى 18 هانديكاب.