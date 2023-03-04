الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كأس برجيل للبولو بين «الوثبة» و«السعديات»

كأس برجيل للبولو بين «الوثبة» و«السعديات»
4 مارس 2023 12:30

 
غنتوت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
كأس دبي الذهبية للبولو بين الإمارات والحبتور
غنتوت وذئاب الحبتور يدشنان كأس رئيس الدولة للبولو

يُسدل الستار يوم الأحد على البطولة التنشيطية للبولو، على كأس مستشفيات برجيل، وينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملعب سلطان بن زايد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ويجمع النهائي بين «الوثبة» و«السعديات».
ويقود «الوثبة» اللاعبة مريم الحساني، وخالد العمران، وعلي المري، وهوجو، فيما يضم «السعديات» راشد الفلاحي، خالد بن دري، دانيال مينا وإستانيسلاو.
ويسبق النهائي مباريات ترتيب المراكز من الثالث إلى الخامس، حيث يلتقي «السلع» و«البرشاء»، والفائز منهما يلاقي «صير بني ياس» على المركز الثالث، والخاسر يأتي في الترتيب الأخير للبطولة، وفقاً لنظام اللعب الأميركي الذي يتيح فرصة اللعب لكافة الفرق المشاركة، والبقاء في تصفياتها حتى نهايتها من دون إقصاء.
وأنهت إدارة النادي ترتيبات انطلاق الحدث الأغلى كأس رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ 23 يوم الأربعاء المقبل، وينظمها النادي تحت رعاية سمو رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتستمر إلى 18 مارس الجاري، بمشاركة 4 فرق، وبمستوى 18 هانديكاب.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مستشفى برجيل
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©