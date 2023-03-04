ملابا.. «الصيام 1000»!



معتصم عبدالله (دبي)



اقترب التوجولي بينيل ملابا، مهاجم النصر الحالي، قائد اتحاد كلباء السابق، من إكمال 1000 دقيقة على «الصيام التهديفي» في مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما خرج «خالي الوفاض» في مباراة فريقه أمام ضيفه الوحدة 0-1 ضمن «الجولة 18».

وأهدر ملابا أكثر من فرصة للتسجيل خلال الشوط الأول لمباراة «العميد» و«العنابي»، قبل قرار الخروج مستبدلاً في الدقيقة 58، مقابل مشاركة المهاجم الإيفواري المقيم عبدالله توري بديلاً في الشوط الثاني.

ومثلت المواجهة أمام «العنابي» السادسة على التوالي للتوجولي ملابا، في مشواره مع «العميد»، على صعيد كل المسابقات «5 في الدوري ومباراة في كأس رئيس الدولة»، بعد انتقاله إلى الأخير قادماً من اتحاد كلباء في «الميركاتو الشتوي»، من دون أن ينجح في وضع بصمته التهديفية، مجدداً معاناة «الأزرق» الهجومية.

وأكمل الصيام التهديفي لملابا في مشواره الحالي مع «العميد»، بدايته «السلبية» للموسم مع فريقه السابق اتحاد كلباء، بعدما خاض 10 مباريات مع الأخير، من دون أن ينجح في التسجيل أيضاً، ليصل إلى 968 دقيقة على التوالي، ويقترب من 1000 دقيقة، مقابل تسجيله 31 هدفاً مع «النمور»، في ثلاثة مواسم سابقة في الدوري.

واقتصرت أهداف ملابا في الموسم الحالي على هدفين مع فريقه السابق في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة 1-2 في ذهاب الدور الأول، والذيد 6-2 في دور الـ 32 لكأس رئيس الدولة.

ورأى الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد» أن معضلة عدم تسجيل الأهداف، سبب أساسي في خسارة فريقه الجديدة أمام الوحدة 0-1، وقال: «أشعر بالإحباط، لأننا لم نستحق الخسارة، في ظل الأداء الجيد للفريق، ولكن في كرة القدم لن تحقق الفوز، إذا لم تسجل الأهداف، وتنجح في استثمار الفرص المتاحة».