جارديم.. «الحرب خدعة»!



مراد المصري (دبي)



يواصل البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب شباب الأهلي، رفع شعار «الحرب خدعة»، من خلال الإشارة إلى الغيابات في فريقه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة المقبلة في «دوري أدنوك للمحترفين»، لنجد أغلب أو بعض من أشار إليهم ضمن التشكيلة.

وقال جارديم قبل لقاء اتحاد كلباء: «الإعداد للمباراة يبدو صعباً نوعاً ما، بسبب خسارة بعض اللاعبين لظروف الإصابة مثل محمد مرزوق وديناير وكارتابيا».

ومع انطلاق «صافرة البداية» كان ديناير «الغائب الوحيد»، فيما لعب مرزوق وكارتابيا في التشكيلة الأساسية، لدرجة أن كارتابيا افتتح التسجيل، ليحقق «الفرسان» الفوز 2-1، ويواصل التمسك بصدارة الترتيب.