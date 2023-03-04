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الرياضي

«يد الشارقة» تتعاقد مع «زكي الغرافة»

«يد الشارقة» تتعاقد مع «زكي الغرافة»
4 مارس 2023 10:51

 
رضا سليم (دبي)

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تعاقد الشارقة مع محمود أحمد زكي، لاعب الغرافة القطري، على سبيل الإعارة، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد، في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ 39 التي يستضيفها النجمة البحريني من 8 إلى 17 مارس الجاري.
وخاض «الملك» مباراة ودية مع أهلي سداب العُماني، في إطار استعداد للبطولة، وانتهت بفوز الشارقة 35-34.
ويختتم رجال الشارقة المعسكر الداخلي المغلق يوم الاثنين المقبل، تحضيراً لبطولة الأندية الخليجية، ويتضمن التدريب على فترتين صباحاً ومساءً، ولقاء أهلي سداب للمرة الثانية.
وضعت قرعة البطولة الشارقة في المجموعة الثانية مع الكويت الكويتي والصفا السعودي والأهلي البحريني، بينما تضم الأولى النجمة البحريني، والعربي القطري، وأهلي سداب العُماني، والسالمية الكويتي.

كرة اليد
الشارقة
البحرين
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