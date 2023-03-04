الأحد 5 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يحصد «فضية» البطولة العربية

«الجودو» يحصد «فضية» البطولة العربية
4 مارس 2023 10:49

 
الدوحة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا: الحوار والحلول السلمية السبيل لمعالجة الأزمات
الإمارات وإيطاليا: الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية


أحرز جورام أرام، لاعب منتخب الجودو، الميدالية الفضية في البطولة العربية الـ 21 للرجال والسيدات التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 13 دولة.
وجاء تتويج أرام بـ «الفضية» في وزن تحت 66 كجم، بفوزه في الجولة الأولى على البحريني فلاح جاسم، وعلى اللبناني حداد جو، فيما خسر في «النهائي الذهبي» أمام بطل المغرب عبدالرحمن بوشيتا «حامل فضية بطولة التضامن الإسلامي».
وشهدت الجولة الافتتاحية خسارة سعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، رغم فوزه في البداية على الأردني معاذ السلمان، وخسر في المرحلة الثانية أمام اللبناني موسى غادي، وخسر في دور الترضية من البحريني رمضان كوزكوف.
وفاز خالد وليد على اللبناني عبد الرحمن عدنان، وخسر في المرحلة الثانية أمام المغربي عبد الرحمن بوشيتا، وفي «دور الترضية» خسر من المصري كريم الحجار.
يذكر أن المباريات المتبقية لمنتخبنا في ختام البطولة تشهد مشاركة 3 لاعبين، وهم خليفة الحوسني في وزن تحت 81 كجم، ومنصور عبد الرحمن، وحارب عبد الرحمن في وزن فوق 100 كجم.

الإمارات
الجودو
الدوحة
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
الرياضي
مبابي يقتنص اللقب التاريخي
اليوم 02:37
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
الرياضي
«ريمونتادا» سان جيرمان تُسقط نانت
اليوم 02:33
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
الرياضي
إشبيلية يغرق في «بحر السداسية»
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©