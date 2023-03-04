«الجودو» يحصد «فضية» البطولة العربية



الدوحة (الاتحاد)



أحرز جورام أرام، لاعب منتخب الجودو، الميدالية الفضية في البطولة العربية الـ 21 للرجال والسيدات التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 13 دولة.

وجاء تتويج أرام بـ «الفضية» في وزن تحت 66 كجم، بفوزه في الجولة الأولى على البحريني فلاح جاسم، وعلى اللبناني حداد جو، فيما خسر في «النهائي الذهبي» أمام بطل المغرب عبدالرحمن بوشيتا «حامل فضية بطولة التضامن الإسلامي».

وشهدت الجولة الافتتاحية خسارة سعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، رغم فوزه في البداية على الأردني معاذ السلمان، وخسر في المرحلة الثانية أمام اللبناني موسى غادي، وخسر في دور الترضية من البحريني رمضان كوزكوف.

وفاز خالد وليد على اللبناني عبد الرحمن عدنان، وخسر في المرحلة الثانية أمام المغربي عبد الرحمن بوشيتا، وفي «دور الترضية» خسر من المصري كريم الحجار.

يذكر أن المباريات المتبقية لمنتخبنا في ختام البطولة تشهد مشاركة 3 لاعبين، وهم خليفة الحوسني في وزن تحت 81 كجم، ومنصور عبد الرحمن، وحارب عبد الرحمن في وزن فوق 100 كجم.