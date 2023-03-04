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الرياضي

«رباعي الخطر» يقود «الحلم البرتقالي»

«رباعي الخطر» يقود «الحلم البرتقالي»
4 مارس 2023 10:09

 
رضا سليم (دبي)

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تحول عجمان إلى «رقم صعب» في كل المباريات التي يخوضها في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز العاشر له هذا الموسم، والذي جاء على حساب بني ياس في «الجولة 18»، وهو الانتصار الثاني له على التوالي، بعدما تغلب على دبا في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 نفسها.
ويبدو تألق «البرتقالي» بسبب حالة الانسجام الكبيرة التي ظهرت على «الرباعي» وليد أزارو والمايسترو فراس بالعربي وبريستيج وعلي مدن، والأخير عاد إلى مستواه المعهود وواصل التألق، وقبل المباراة حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية، ورغم أن أهداف عجمان الثلاثة جاءت عن طريق وليد أزارو وفراس بالعربي الذي سجل هدفين، إلا أن علي مدن كان له دور كبير في التمريرات السحرية وصناعة الأهداف، وأيضاً بريستيج مبونجو الذي يمثل أزمة لدفاعات الفرق المنافسة.
ويعيش «البرتقالي» حالة التألق، وهو يقترب من تحطيم رقمه في عدد النقاط التي جمعها في تاريخه بدوري المحترفين، حيث بات على بعد 4 نقاط لكسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط الذي سجله الفريق في موسم 2018-2019، بعدما أحرز المركز السابع برصيد 37 نقطة.
ورغم أن «السماوي» يتفوق في عدد المواجهات بين الفريقين برصيد 8 انتصارات من أصل 20 مواجهة، مقابل 6 انتصارات لـ «البرتقالي»، والتعادل في 6 مباريات، إلا أن عجمان حصد «العلامة الكاملة» في مباراتي هذا الموسم أمام بني ياس الذي خسر في الدور الأول بنتيجة 0-2.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
بني ياس
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