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الرياضي

الباطن غاضب من التحكيم!

الباطن غاضب من التحكيم!
4 مارس 2023 09:25

 
الرياض (د ب أ) 

أعرب الأوروجوياني رينزو لوبيز مهاجم الباطن عن غضبه من الطريقة التي خسر بها فريقه أمام النصر 1- 3، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن «المرحلة 19» من الدوري السعودي لكرة القدم. 

وقال لوبيز عقب نهاية المباراة، إنه للمرة الأولى يرى مباراة يمتد الوقت بدل الضائع فيها إلى 12 دقيقة. 

وأضاف: الحكم غير من وجهة المباراة بالكثير من البطاقات الصفراء، على حد قوله. 

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وشدد مهاجم الباطن على ضرورة أن يستفيد الفريق من مباراة اليوم، ليواصل العمل من أجل استعادة الانتصارات خلال المباريات المقبلة. 

من جانبه أبدى نواف السحيمي لاعب الفريق ، حزنه بعد الخسارة أمام النصر. 

وقال السحيمي في تصريحات عقب المباراة، إن النصر سجل هدفيه الأول والثاني من مخالفتين غير صحيحتين، على حد قوله. 

وأضاف اللاعب أن الفريق سيغلق ملف المباراة استعداداً للمباريات القادمة، مشيراً إلى أن اللاعبين تعاهدوا خلال الفترة الماضية على أن يكونوا أقوى، على الرغم من الظروف الحالية، مختتماً بالقول: الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، ونتمنى البقاء في الدوري. يذكر أن الباطن يحتل المركز السادس عشر والأخير من ترتيب الدوري السعودي برصيد ست نقاط.

النصر
الدوري السعودي
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