جوستافو: «الموقف صعب» علمنا الدرس



الرياض (د ب أ)

قال البرازيلي لويس جوستافو لاعب النصر، إن فريقه تعرض لموقف صعب للغاية أمام الباطن في المباراة التي حسمها لمصلحته بفوز في الوقت القاتل بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأضاف جوستافو في تصريحات عقب نهاية المباراة، أنه كان يتوقع لقاءً صعباً أمام الباطن الذي تطور في الفترة الماضية، ولكننا صعبنا المباراة على أنفسنا بإهدار العديد من الفرص.

وأكد لاعب النصر أن زملاءه استوعبوا الدرس، حتى لا يتكرر ما حدث في المباريات المقبلة.

وشدد لاعب النصر على أن اللاعبين كان لديهم الإيمان والثقة في الفوز. على الرغم من تأخره، معرباً عن سعادته بهذا الفوز الصعب الذي أعاد الفريق إلى الصدارة.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، فيما يتذيل الباطن ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط.