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بوتر يقاوم الإحباط

بوتر يقاوم الإحباط
4 مارس 2023 05:02

لندن (د ب أ)
اعترف جراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، بشعوره بالإحباط نتيجة عدم قدرته على تحويل الأداء في التدريبات إلى نتائج، لكنه أكد أن الروح لازالت عالية في الفريق رغم التعثر في الوقت الحالي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تقارير عدة أشارت، إلى أن بوتر أمامه مباراتان لإنقاذ منصبه، حيث ستكون البداية من مواجهة ليدز اليوم السبت في ملعب "ستامفورد بريدج" في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ولم يحقق تشيلسي أي فوز في بطولة الدوري منذ تغلبه على كريستال بالاس يوم 15 يناير الماضي، حيث كانت تلك المرة الأخيرة التي يحرز فيها الفريق فوزاً على ملعبه، كما أنه يبتعد بفارق 14 نقطة خلف المراكز الأربع الأولى عقب خسارته أمام توتنهام صفر / 2 يوم الأحد الماضي.
وتلقت آمال بوتر ضربة موجعة بعد تأكد غياب البرازيلي تياجو سيلفا، مدافع الفريق لمدة ستة أسابيع بعد إصابة في أربطة الركبة والتي تعرض لها خلال المباراة التي خسرها تشيلسي أمام توتنهام.
ورغم ذلك، فإن بوتر قال إن الحالة المزاجية للفريق جيدة، وأن اللاعبين أدوا بشكل أفضل في التدريبات مما ظهروا عليه في المباريات الست التي لم يحققوا فيها الفوز.
وأضاف: "هذا هو الأمر المحبط بالنسبة لنا لأننا رأينا العديد من الأمور الإيجابية يوماً بعد يوم، لكن اللاعبين لم يكونوا قادرين على ترجمة ذلك على أرض الملعب فيما يتعلق بالنتائج، لم يكن الأداء سيئاً مثل النتائج، لكننا نعلم العمل الذي نقوم به والنتائج التي لم نحبها". 

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وتابع بوتر: "لكن فيما يتعلق بالتدريبات، وطبيعة الروح السائدة بين اللاعبين والكيفية التي تتعامل بها المجموعة معاً، فإن اللاعبين يزدادون قوة وكل هذا إيجابي لكن من الصعب الحديث عن إيجابيات في وقت تسوء فيه النتائج".

جراهام بوتر
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
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