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الرياضي

«رياح التغيير» تهدد رباعي ليفربول

«رياح التغيير» تهدد رباعي ليفربول
4 مارس 2023 00:01

ليفربول (أ ف ب) 

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ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، ترك مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم روبرتو فيرمينو فريقه ليفربول في نهاية الموسم، بعد ثماني سنوات من انضمامه إلى ملعب أنفيلد.
وقرر اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ترك الـ"ريدز" مجانًا بدلاً من تمديد عقده، الذي ينتهي الصيف المقبل، وفقًا لقناتي "سكاي سبورتس" و"بي بي سي".
ولعب فيرمينو الذي سجل 102 هدفًا في 352 مباراة مع النادي، دوراً أساسياً في عودة ليفربول إلى قمة الكرة الإنجليزية والأوروبية تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب.
وتوج فيرمينو الذي انضم الى ليفربول في عام 2015 قادماً من هوفنهايم الألماني، العديد من الألقاب مع ليفربول أبرزها دوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي (2020) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2022) وكأس الرابطة الإنجليزية (2022) ومونديال الأندية (2019).
وخرج فيرمينو الذي شكل ثلاثياً هجومياً مرعباً مع الدوليين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه المنتقل الى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، من خطط كلوب هذا الموسم مفضلاً عليه البرتغالي ديوجو جوتا والكولومبي لويس دياز والأوروجوياني داروين نونييز والهولندي كودي جاكبو.
ويعتبر فيرمينو واحداً من خمسة لاعبين في ليفربول تنتهي عقودهم في نهاية هذا الموسم، الذي شرع مسؤولوه في إعادة بناء كبيرة للفريق.
ومن المتوقع أن يرحل لاعبا الوسط الغيني نابي كيتا "28 عاماً" وأليكس أوكسلايد -تشامبرلين "29 عاماً، فيما يكتنف الغموض مستقبل القائد المخضرم جيمس ميلنر "37 عاماً" وحارس المرمى الثالث الإسباني أدريان "36 عاماً".

فيرمينيو
ليفربول
يورجن كلوب
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