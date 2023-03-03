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الرياضي

«ثورة النصر» تضرب الباطن

«ثورة النصر» تضرب الباطن
3 مارس 2023 23:58

الرياض (د ب أ)

حقق النصر فوزاً مثيراً في الدقائق الأخيرة على ضيفه الباطن 1/3، ضمن منافسات المرحلة 19 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
تقدم الباطن عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 17، قبل أن يدرك عبد الرحمن غريب التعادل للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وفي الدقيقة الثانية عشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد آل فتيل الهدف الثاني للنصر، وبعده بدقيقتين سجل محمد مران الهدف الثالث. 

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ورفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني. 

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الباطن عند ست نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

النصر
الدوري السعودي
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