ميدفيديف يلحق بروبليف إلى نهائي «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

نجح دانييل ميدفيديف في تخطي عقبة المصنف الأول على العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، خلال نصف نهائي بطولات سوق دبي الحرة للتنس، ليضرب موعداً مع مواطنه أندريه روبليف حامل اللقب.

وتفوق ميدفيديف على ديوكوفيتش بمجموعتين دون مقابل 6-4، و6-4، وقدّم أداءً رائعاً محافظاً على تفوقه معظم أوقات المباراة ليحسم المواجهة عن جدارة واستحقاق.

واستفاد ميدفيديف من سلسلة من أخطاء دجوكوفيتش غير المعهودة وقال: "عندما تواجه لاعباً بحجم نوفاك، عليك أن تقدم أفضل ما لديك على أمل أن لا يكون في أفضل أيامه. أنا سعيد جداً لأنني تمكنت من تقديم مستوى أهلني للعبور إلى النهائي. لا شك بأن مواجهة روبليف صعبة، لكنني سأحرص على تقديم أفضل أداء ممكن في سبيل تحقيق نتيجة إيجابية".