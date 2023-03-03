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الرياضي

حمدان بن محمد: الألعاب الحكومية تجسّد روح التحدي والإصرار على الفوز

حمدان بن محمد: الألعاب الحكومية تجسّد روح التحدي والإصرار على الفوز
4 مارس 2023 01:25

دبي (وام)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الألعاب الحكومية تجسّد روح التحدي والإصرار على الفوز التي تواصل بها دبي مسيرتها نحو المستقبل، فيما تنقل منافساتها صورة للقيم التي تعليها حكومة دبي في سعيها المستمر لقهر كافة التحديات، وتذليل مختلف المعوقات في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وفق أرقى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال حضور سموّه فعاليات اليوم الثاني للنسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية»، والتي شهدت منافسات قوية بين الفرق المشاركة لفئتي تحدي المجتمع، وفئة تحدي الحكومة - رجال، ضمن الحدث الرياضي الحكومي الذي تُقام نسخته الحالية بشراكة رسمية من موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن الفرق المتأهلة لمنافسات تحدي المُدُن التي أُقيمت في اليوم الأول من البطولة، وهي مدينة كوتنا هورا من التشيك، وكوبنهاجن من الدنمارك، وبريسبين من أستراليا، ودانسك من بولندا، حسب الترتيب.
وكانت الفرق المشاركة، أبدت درجةً عالية من التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، حيث أظهر أعضاء تلك الفرق العزيمة والإصرار لمواجهة تحديات تشكل اختباراً حقيقياً للقدرة على الاحتفاظ برباطة الجأش والتركيز والتفكير تحت الضغوط، واستحضار الإرادة والقوة البدنية والصفاء الذهني.
وفيما عكست منافسات فئة الألعاب المُجتمعية تنامي وعي أفراد المجتمع بأهمية تبنّي نمط حياة صحي، وزيادة زخم الحضور المُجتمعي في الفعاليات الرياضية في دبي، فإن منافسات فرق الرجال في الجهات الحكومية أظهرت أهمية العمل المشترك والقدرة على وتوحيد الجهود لبلوغ الهدف المشترك.
وأثنى مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، على مستويات الفرق المشاركة التي عكست الجهود التي بذلها المشاركون استعداداً لخوض منافسات «الألعاب الحكومية»، وسعيهم للعمل بروح الفريق الواحد، وبالأداء العالي للفرق الذي جاء حصيلة تدريبات مكثفة ومهارات ذهنية وقوة بدنية، أثمرت عن هذا المستوى المتميز الذي ظهرت به الفرق خلال فعاليات اليوم الثاني، والذي رفع حدة المنافسات عن الدورات السابقة، ووصل بروح التحدي لمستويات جديدة غير مسبوقة.

حمدان بن محمد
دبي
الإمارات
حمدان بن محمد بن راشد
الألعاب الحكومية
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