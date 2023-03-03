السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الراجحي يتوج بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي

الراجحي يتوج بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي
4 مارس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الهاجري بطل جائزة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» لقفز الحواجز

عزز الفرنسي سيباستيان لوب تقدمه في بطولة كأس العالم للراليات، بينما توج يزيد الراجحي بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي، ليصبح أول سائق سعودي يفوز بلقب الرالي، وقام لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر بالقيادة بشكل محسوب خلال المرحلة النهائية ومسافتها (206 كم)، وأحرز ثاني أفضل زمن في اليوم ليحصد 16 نقطة.
ومهّد خروج القطري ناصر العطية من الرالي بعد حادث عنيف الأربعاء الماضي الطريق لفوز الراجحي بلقب الرالي بسيارة تويوتا. ووصل إلى خط النهاية في أبوظبي بفارق 12 دقيقة و31 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب بسيارة فورد رابتور.
وبعد فوزه المثير للإعجاب في المرحلة قبل الأخيرة، تبنى لوب نهجاً أكثر أماناً في اليوم الأخير.
وفي حين جلبت المشاكل الميكانيكية في المرحلة الافتتاحية عقوبات جزاء كبيرة للوب، مما كلفه فرصته في تحقيق أول فوز في الإمارات، فإن بطل العالم للراليات تسع مرات أصبح الآن في مركز الصدارة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
وقال لوب في نهاية المرحلة: «لقد وصلنا إلى نهاية المسيرة أخيراً. حصدنا بعض النقاط الجيدة، وهذا أفضل ما كنا نتوقعه عندما كنا غير محظوظين في المرحلة الأولى، لقد كنا نأمل فقط في أن نبقى في صدارة البطولة، وقد عززنا تقدمنا، لذلك نحن سعداء».

رالي أبوظبي الصحراوي
أبوظبي
الإمارات
رالي أبوظبي
يزيد الراجحي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الإمارات
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©