الراجحي يتوج بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (الاتحاد)

عزز الفرنسي سيباستيان لوب تقدمه في بطولة كأس العالم للراليات، بينما توج يزيد الراجحي بطلاً لرالي أبوظبي الصحراوي، ليصبح أول سائق سعودي يفوز بلقب الرالي، وقام لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر بالقيادة بشكل محسوب خلال المرحلة النهائية ومسافتها (206 كم)، وأحرز ثاني أفضل زمن في اليوم ليحصد 16 نقطة.

ومهّد خروج القطري ناصر العطية من الرالي بعد حادث عنيف الأربعاء الماضي الطريق لفوز الراجحي بلقب الرالي بسيارة تويوتا. ووصل إلى خط النهاية في أبوظبي بفارق 12 دقيقة و31 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب بسيارة فورد رابتور.

وبعد فوزه المثير للإعجاب في المرحلة قبل الأخيرة، تبنى لوب نهجاً أكثر أماناً في اليوم الأخير.

وفي حين جلبت المشاكل الميكانيكية في المرحلة الافتتاحية عقوبات جزاء كبيرة للوب، مما كلفه فرصته في تحقيق أول فوز في الإمارات، فإن بطل العالم للراليات تسع مرات أصبح الآن في مركز الصدارة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

وقال لوب في نهاية المرحلة: «لقد وصلنا إلى نهاية المسيرة أخيراً. حصدنا بعض النقاط الجيدة، وهذا أفضل ما كنا نتوقعه عندما كنا غير محظوظين في المرحلة الأولى، لقد كنا نأمل فقط في أن نبقى في صدارة البطولة، وقد عززنا تقدمنا، لذلك نحن سعداء».