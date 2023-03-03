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الرياضي

افتتاح بطولة رابطة أبوظبي الوطنية للجو جيتسو في مصر

افتتاح بطولة رابطة أبوظبي الوطنية للجو جيتسو في مصر
4 مارس 2023 01:25

القاهرة (وام)

انطلقت أمس، بمجمع الصالات المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بالبدلة وبدون البدلة، التي تقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية على مدار يومين بمشاركة - 560 لاعبا ولاعبة من 25 دولة، بحضور معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتورة مريم الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للدولة لدى الجامعة العربية.
ورحب معالي الوزير بالمشاركين في الحدث الذي يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية، والتقارب المصري الإماراتي في جميع المجالات، متمنياً التوفيق للاعبين.
وأوضح معاليه أن استضافة مصر لمختلف المنافسات العربية والقارية والدولية في الاستادات والصالات المغطاة تؤكد أن مصر تمتلك البنية التحتية الرياضية المميزة وفق أعلى المعايير الدولية، كما أنها تمتلك الكوادر الخبيرة القادرة على تحقيق النجاح لتلك البطولات تنظيميا وإدارياً وفنياً.
وأكد معاليه أن استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة للعديد من البطولات خلال الفترة الراهنة تعكس تنوع مرافقها وقدرتها على احتضان مختلف البطولات في الألعاب الفردية والجماعية، بجانب إتاحة الفرصة للمشاركين فيها لمشاهدة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع كأحد أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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من جانبها، عبرت الدكتورة مريم الكعبي، عن سعادتها بالتواجد في افتتاح البطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدمت بالشكر للقائمين على تنظيم البطولة.
وقالت: «أدركت دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971 الأهمية الكبرى للرياضة بكافة أنواعها في تحقيق النهضة والتنمية للدولة، وتبنت منذ ما يقارب من 10 سنوات هذه الرياضة لما لها من مبادئ سامية في إحكام العقل والقدرة على ضبط النفس بالإضافة إلى الجوانب الصحية والبدنية ودورها في تقوية الأواصر الاجتماعية وتعميق الجانب الوطني»، وقد ازدهرت تلك الرياضة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتصبح أبوظبي عاصمة العالم فيها، وتتبوأ الإمارات مكانة متميزة في بطولات الجو جيتسو».
وأوضحت أن رياضة الجو جيتسو أصبحت من أكثر الرياضات شعبيةً في الإمارات، معربةً عن أملها في أن تسهم هذه البطولة في انتشار اللعبة ليس فقط في مصر بل في المنطقة والعالم. وتأتي هذه البطولة بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وبالتعاون مع شركة «FIT CLUB GROUP»، وتحت مظلة وزارة الشباب والرياضة المصرية.
من جانبه أكد العميد محمد شعراوي رئيس شركة «FIT CLUB GROUP» أن جولة أبوظبي جراند سلام لمحترفي الجو جيتسو المزمع إقامتها خلال الشهور المقبلة في مصر، تستهدف مشاركة 52 دولة حول العالم، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي للمحترفين، والتعاون المثمر مع الاتحاد الإماراتي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي والرعاية المقدرة من قبل وزارة الشباب.
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول «يفتخر بنك أبوظبي الأول بشراكته مع اتحاد الجو جيتسو من خلال هذه الرياضة التي تسهم في دعم خطط التنمية الاجتماعية، بالتزامن مع دورها المهم في تطوير الصحة النفسية والبدنية للاعبين». 
خصصت اللجنة المنظمة للبطولة منافسات اليوم الأول للبراعم والأشبال والأساتذة، أما اليوم الثاني فيتنافس فيه المحترفون والهواة، إذ تشهد البطولة إقبالاً كبيراً من اللاعبين المصريين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 360 لاعباً ولاعبة، برغم أنها البطولة الأولى التي تنظمها AJP في جمهورية مصر العربية، ضمن سلسلة بطولاتها حول العالم والتي تزيد على 250 بطولة، الأمر الذي يعكس الشغف الكبير لرياضة الجو جيتسو في الفترة الأخيرة بمصر.

الجو جيتسو
مصر
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