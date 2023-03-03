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الإمارات وإيطاليا في صدارة «سكاي دايف أبوظبي»

الإمارات وإيطاليا في صدارة «سكاي دايف أبوظبي»
4 مارس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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تصدر فريقا الإمارات وإيطاليا مسابقة دقة الهدف، بعد الجولة الثانية من بطولة «سكاي دايف أبوظبي الدولية الثانية» للقفز بالمظلات، المقامة حالياً في ميدان نادي أبوظبي للرياضات الجوية بغنتوت، بمشاركة 13 فريقاً، يمثلون 9 دول هي الإمارات والكويت والبحرين وعمان وإيطاليا وروسيا وألمانيا والتشيك وبريطانيا، حيث يتنافس نحو 97 متسابقاً ومتسابقة في مسابقتي الهدف والتماسك. وجاء فريق «روسيا 1» في المركز الثالث في مسابقة الهدف برصيد 11 سم، ثم فريق «البحرين العسكري 1» رابعاً برصيد 14 سم، وفريق «روسيا 2» للسيدات خامساً برصيد 19 سم، وتساوى «البحرين 2» وبريطانيا في المركز السادس برصيد 20 سم، ثم فريق «الإمارات 2» ثامناً برصيد 21 سم.
وعلى صعيد الفردي، حيث شارك 72 قافزاً وقافزة، تصدر الألماني تروبين جلود برصيد (صفر) سم بعد الجولة الثانية، وتساوى معه في الرصيد نفسه الروسي أولج كوشنر، فيما حل راشد أحمد لاعب فريق «الإمارات 1» ثالثاً برصيد 1 سم، وتساوى معه في الرصيد والمركز، الروسي ديمتري ماكسيموف، والبحريني يونس الدوسري، والإيطاليان فيتوري وباولو، والبحريني سيف مطر، والإماراتي يوسف حيدر، واحتل محمد عبيد نجم منتخبنا المركز العاشر برصيد 2 سم، وتساوى معه كل من الإماراتي سعيد حسين، والتشيكي ذيدينك جنتشيك، والروسية إلينا توشيفا، ثم البحريني حسين بودراوزا. وتنطلق منافسات التماسك بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات دقة الهدف.

سكاي دايف
أبوظبي
الإمارات
القفز بالمظلات
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