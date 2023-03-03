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بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بالعمال في اليوم الرياضي

بلدية مدينة أبوظبي تحتفي بالعمال في اليوم الرياضي
4 مارس 2023 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة «تحدي قطاع البناء والإنشاء الأول 2023»، وهو سباق الجري الأول من نوعه على مستوى أبوظبي، الذي يستهدف إشراك العمال في الفعاليات الرياضية بهدف تعزيز الصحة النفسية والجسدية لهذه الشريحة الغالية من المجتمع، وتوفير خيارات ترفيهية لهم، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اللياقة البدنية، وتعزيز العمل الجماعي، وترسيخ التضامن والتواصل بين العاملين في هذا القطاع، ويأتي ذلك ضمن اليوم الرياضي الوطني.
شارك في تنظيم الفعالية ودعمها، الشركاء الاستراتيجيون: شركة «مدن»، مجلس أبوظبي الرياضي، شرطة أبوظبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعدد من شركات قطاع البناء والإنشاء المشاركين في التحدي. وأقيم التحدي في جزيرة الحديريات لمسافة «3 كم»، بمشاركة 300 متسابق من العاملين في قطاع البناء والإنشاء.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، أنها تسعى من وراء مثل هذه الأنشطة إلى توفير أفضل الخيارات الصحية والرياضية والترفيهية التي من شأنها إسعاد العاملين في هذا القطاع الحيوي (قطاع البناء والإنشاء)، والاهتمام بشرائح المجتمع كافة، وتفعيل قيمة التواصل بين العاملين في هذا القطاع، وإضفاء جو من المرح والترفيه، وذلك يندرج ضمن أولويات وأهداف البلدية الساعية إلى الارتقاء بجودة الحياة على الصعد كافة.
وفي ختام التحدي، تم تكريم الفائزين، والمشاركين، والداعمين، والشركاء الاستراتيجيين.

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اليوم الرياضي الوطني
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