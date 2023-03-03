حراس «الليجا» يتوشحون بـ «الأسود»

مدريد (الاتحاد)

سيرتدي حراس المرمى في الدوري الإسباني في الجولة التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، اللون الأسود، لتكريم حارس مرمى نادي أتلتيك بلباو الأسطوري خوسيه أنخيل إريبار.

اقترح النادي الباسكي المبادرة على أندية "الليجا" للاحتفال بعيد ميلاد إريبار الثمانين، وتكريمه بارتداء القميص الأسود الأسطوري الذي أصبح مرادفًا له خلال الستينيات والسبعينيات.

لعب إريبار 466 مباراة في الدوري الإسباني بين عامي 1962 و1980، وخاض 614 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وكان مشهوراً بارتداء اللون الأسود الكامل خلال مسيرته الكروية، لذلك سيرتدي حراس المرمى في "الليجا" هذا اللون تكريماً له.

وسيتم تطبيق الأمر مما يسمح لحارسي المرمى وفق اللوائح الفنية، وفي حال لم يتمكن أحد الحراس من اللعب باللون الأسود لأسباب تتعلق بتعارض الألوان للفريقين، سيرتدي الحارس اللون الأسود خلال الصورة الرسمية قبل انطلاق المباراة.