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الجزيرة يعود من الشارقة بـ«الفخر الـ16»

الجزيرة يعود من الشارقة بـ«الفخر الـ16»
3 مارس 2023 22:41

علي معالي(الشارقة)
خطف فريق الجزيرة فوزاً مثيراً على الشارقة في الإمارة الباسمة 3- 2، في ختام الجولة الـ 18 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، حيث تقدم "الملك" بهدف في الدقيقة الثانية، ورد "فخر أبوظبي بهدفين في الدقيقتين 52، و62، وأدرك الشارقة التعادل بالدقيقة 78 عبر لوان بيريرا، قبل أن يسجل الضيوف 
هدف الفوز بالدقيقة 84 عبر خلفان مبارك، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 33 نقطة، وهذا الانتصار هو رقم 16 لـ "فخر أبوظبي" على "الملك" في عصر الاحتراف في تاريخ مواجهات الفريقين والتي بلغت 26 مواجهة.
اعتمد الشارقة منذ اللحظة الأولى على الضغط القوي على دفاع الجزيرة، ليهز الشباك في الدقيقة الثانية بعدما استغل دجانيني خطأً دفاعياً سجل منه الهدف الأول، لتشتعل المباراة مبكراً، فيما ضغط الجزيرة لتحقيق التعادل السريع، لكن الحوسني تصدى لهجمات "فخر أبوظبي"بثبات ، ويقوم ألكاسير بدور صانع الألعاب وتنويع الهجمات مع دجانيني، وهدد الثنائي ومعهما لوان بيريرا مرمى علي خصيف أكثر من مرة.
وتحرك علي مبخوت كثيراً عبر الطرف الأيسر من الملعب وفي عمق الملعب، لخلخلة دفاعات المنافس، حيث راوغ وانطلق بقوة لكن دون تهديد صريح للحوسني، مع التمركز الصحيح من جانب الثنائي شاهين عبدالرحمن وجوستافو.
وفي الشوط الثاني، ضغط الجزيرة ليتحصل على ضربة جزاء، بعد مراوغة ناجحة من علي مبخوت الذي تعرض لإعاقة من الحسن صالح، ليسجل منها هدف التعادل والهدف رقم 198 بالدوري والـ 11 له في تاريخ مواجهات الفريقين عند الدقيقة 52.
استمر تفوق الجزيرة في الشوط الثاني وواصل مبخوت تألقه، حيث قاد هجمة رائعة وسدد قوية تصدى لها عادل الحوسني، لتجد أشرف بن شرقي وضعها في شباك الملك محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وأهدر دجانيني هدف التعادل الذي حققه لوان بيريرا في الدقيقة 78.
وفي الدقيقة 84 مرر علي مبخوت كرة رأسية جميلة إلى خلفان مبارك، سجل منها هدف التقدم لتنتهي المباراة بعودة الجزيرة بـ 3 نقاط غالية في مشوار العودة للمنافسة على صدارة الدوري.

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