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برشلونة يمدد عقد بطل «الريمونتادا التاريخية»

برشلونة يمدد عقد بطل «الريمونتادا التاريخية»
3 مارس 2023 21:03

برشلونة (أ ف ب)

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أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة، في بيان أن لاعب وسطه سيرجي روبرتو مدد عقده حتى 30 يونيو 2024، موضحاً أن الشرط الجزائي حدِّد بمبلغ 400 مليون يورو.
وكان عقد روبرتو المولود في ريوس بكتالونيا في يونيو المقبل، وبالتالي مدَّد عقده لموسم واحد.
وبدأ روبرتو "31 عامًا" مشواره الكروي في سانتيس كروس، على بعد 100 كلم جنوب برشلونة، ثم انضم إلى لا ماسيا، مركز تدريب برشلونة الشهير، منذ سن 14 عامًا، بعد فترة قصيرة مع نادي ناستيك تاراغونا.
ويلعب روبرتو في الفريق الأول للنادي الكتالوني منذ عام 2010، ولم يدافع سوى عن ألوان برشلونة في مسيرته الكروية، لكن المدرب تشافي هرنانديز لم يستعن بخدماته كثيرا ًهذا الموسم، فدفع به أساسياً في 13 مباراة فقط منذ بداية الموسم.
ولعب سيرجي روبرتو 11 مباراة دولية ويعود الاستدعاء الأخير له إلى صفوف "لا روخا"، إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2021، حيث لعب سبع دقائق ضد إيطاليا، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباراة النهائية ضد فرنسا.
وتعود لحظة مجده بقميص البلاوجرانا إلى الثامن من مارس 2017، عندما حقق برشلونة "عودته" الشهيرة بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 6-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

برشلونة
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
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