يترقب الفائز من ديوكوفيتش وميدفيديف.. روبليف إلى نهائي دبي للتنس

دبي (الاتحاد)

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى نهائي بطولات سوق دبي الحرة للتنس للعام الثاني على التوالي، بعد تغلبه على الألماني ألكسندر زفيريف في الدور نصف النهائي من البطولة بنتيجة 6-3، و7-6. وأصبح روبليف ثاني لاعب يتمكن من خوض نهائي البطولة في نسختين متتاليتين، بعد روجيه فيدرر عام 2015.

وقدم اللاعبان أداءً قوياً خصوصاً في المجموعة الثانية التي تفوّق بها روبليف بشق الأنفس ليحسم المباراة. وتعليقاً على هذا الفوز الصعب قال رويليف:" كنت أتوقع أننا سنمضي إلى مجموعة فاصلة، حيث قدم زفيريف أداءً مثالياً فهو لاعب جيد وقد هزمني في مباريات سابقة". ويستعد روبليف لمواجهة الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية التي تجمع ديوكوفيتش وميدفيديف.

وفي منافسات الزوجي، عبر الثنائي لويد جلاسبول وهاري هيليوفارا إلى نهائي الزوجي في بطولات سوق دبي الحرة للتنس بعد تغلبهما في الدور نصف النهائي الأول على الثنائي الكرواتي نيكولا ميكتيك وماتي بافيتش بنتيجة 6-4 ، 6-2 .

ويواجه الثنائي جلاسبول و وهليوفارا في المباراة النهائية يوم السبت الفائز من مواجهة الثنائي كريسي ومارتن ضد فليجن وجيللي.