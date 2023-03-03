«العنابي» يُحلِّق بـ «النصر» السابع «خارج القواعد»

معتصم عبدالله (دبي)



احتفل الوحدة بالفوز السابع «خارج القواعد» للمرة الأولى، في دوري المحترفين، حينما عاد بـ «النصر» من معقل مضيفه «العميد» بهدف باستاد آل مكتوم، ضمن «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسجل الأرجنتيني فاكوندو دانيل الهدف الوحيد في المباراة لـ «العنابي» من رأسية في الدقيقة 64، ليرفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى «37 نقطة»، ويظل «الأزرق» في المركز الثاني عشر وله «14 نقطة».

ومثّل الفوز على «الأزرق» السابع على التوالي لـ «أصحاب السعادة» خارج القواعد، بداية من مباراة البطائح 4-0 في «الجولة الرابعة»، العين 3-2 في «الجولة 6»، الشارقة 1-0 في «الجولة 8»، الجزيرة 1-0 في «الجولة 10»، بني ياس 1-0 في «الجولة 13»، اتحاد كلباء 2-0 في «الجولة 15»، والنصر 1-0 في «الجولة 18».

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول، رغم الأفضلية النسبية لأصحاب الأرض، بعدما أهدروا فرصتين من تسديدة ملابا اعتلت المرمى، وأخرى لريان مينديز من خارج المنطقة استحوذ عليها الحارس محمد الشامسي.

في المقابل، انتظر «العنابي» حتى الشوط الثاني، ليضع بصمته في المباراة، بعدما افتتح التسجيل بوساطة الأرجنتيني فاكوندو دانيل، من رأسية في الدقيقة 64، مستفيداً من ركلة حرة على مشارف المنطقة نفذها أدريان دا سيلفا عرضية، حولها فاكوندو بنجاح داخل المرمى، وهو الهدف الثالث في سجل اللاعب الأرجنتيني في الدوري، والثاني من كرة رأسية، ليحسم الفوز لفريقه 1-0.