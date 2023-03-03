الوصل يستعيد «الوصافة» بـ «ثنائية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



استعاد الوصل المركز الثاني، بالفوز على الظفرة بهدفين، في المباراة التي أقيمت باستاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى «النقطة 38»، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الذي يعتلي الصدارة، وله «39 نقطة»، فيما يبقى «الفارس» في المركز قبل الأخير، برصيد 7 نقاط.

سجل الهدفين سفيان بوفتيني في الدقيقة 15، بعد أن استغل خطأ عبد الله الرفاعي مدافع الظفرة، وشانكلاي في الدقيقة 89، إثر متابعة لتسديدة علي صالح التي ارتدت من العارضة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى فنياً، وسيطر الوصل على معظم فتراتها، ولم يقدم أصحاب الأرض الأداء المتوقع.