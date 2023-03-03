السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوصل يستعيد «الوصافة» بـ «ثنائية»

الوصل يستعيد «الوصافة» بـ «ثنائية»
3 مارس 2023 19:41

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«ثلاثي القاع».. بلا هدف!
«القوة الهجومية».. سباق «المسافات القصيرة»!


استعاد الوصل المركز الثاني، بالفوز على الظفرة بهدفين، في المباراة التي أقيمت باستاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين».
ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى «النقطة 38»، بفارق نقطة عن شباب الأهلي الذي يعتلي الصدارة، وله «39 نقطة»، فيما يبقى «الفارس» في المركز قبل الأخير، برصيد 7 نقاط.
سجل الهدفين سفيان بوفتيني في الدقيقة 15، بعد أن استغل خطأ عبد الله الرفاعي مدافع الظفرة، وشانكلاي في الدقيقة 89، إثر متابعة لتسديدة علي صالح التي ارتدت من العارضة.
وجاءت المباراة متوسطة المستوى فنياً، وسيطر الوصل على معظم فتراتها، ولم يقدم أصحاب الأرض الأداء المتوقع.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الوصل
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الإمارات
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©