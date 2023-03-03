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الرياضي

مانشستر سيتي «زعيم» الاستقرار بين «الكبار»

مانشستر سيتي «زعيم» الاستقرار بين «الكبار»
3 مارس 2023 20:45

مراد المصري (دبي)
كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية، اليوم، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الأكثر استقراراً بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى على صعيد عدد اللاعبين الذين قام بإشراكهم خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك في إحصائية تشمل أكثر من 75 من أهم الدوريات حول العالم.
وجاءت هذه الدراسة لتؤكد مجدداً النجاحات الإدارية والفنية لمانشستر سيتي تحت القيادة الإماراتية، من خلال الاستقرار والاعتماد على عدد من اللاعبين وفق الاحتياجات دون صرف مبالغ فيه أو عمليات استبدال مفتوحة للاعبين، حيث استخدم النادي في مبارياته بالدوري 47 لاعباً خلال الخمس سنوات الماضية، وهو العدد الأقل على صعيد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى أيضاً والدوريات الرئيسية حول العالم.
وتصدر نادي هالمستادز السويدي القائمة الإجمالية برصيد 44 لاعباً، كما وُجد في قائمة العشر الأوائل نيويورك سيتي الأميركي أحد فرق مجموعة السيتي الكروية، وجاء سابعاً بمجموع 53 لاعباً.
أما على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى التي تصدرها مانشستر سيتي بـ 47 لاعباً، جاء ثانياً أتلتيك بلباو الإسباني، الذي يعتمد بالكامل على خريجي أكاديميته أو أصحاب الأصول الباسكية برصيد 49 لاعباً، ثم ثالثاً بروسيا مونشنجلادباخ الألماني وليفربول الإنجليزي بـ 51 لاعباً، ثم خامساً باير ليفركوزن الألماني بـ 52 لاعباً، وسادساً نيوكاسل الإنجليزي بـ 55 لاعباً، وسابعاً نابولي الإيطالي وليستر سيتي وكريستال بالاس الإنجليزيين بعدد 56 لاعباً، وفي المركز العاشر ريال مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي بـ 57 لاعباً.

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