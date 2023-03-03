السبت 4 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الاتحاد يعبر الخليج إلى «الصدارة السعودية»

الاتحاد يعبر الخليج إلى «الصدارة السعودية»
3 مارس 2023 19:45

الرياض (د ب أ)ارتقى الاتحاد إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم مؤقتاً، وذلك عقب فوزه على مضيفه الخليج 3/ صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي قد يستعيد الصدارة حينما يواجه الباطن في وقت لاحق من اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة ذاتها. 

أخبار ذات صلة
الباطن غاضب من التحكيم!
جوستافو: «الموقف صعب» علمنا الدرس

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الخليج عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر. وتقدم الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 54 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 79، وفي الدقيقة 73 سجل أحمد شراحيلي الهدف الثالث للاتحاد.
وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز الاتفاق على مضيفه الرائد 2/1.
وتقدم الرائد عن طريق محمد فوزير في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك روبن كوايسون التعادل للاتفاق في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل سنوسي هوساوي الهدف الثاني للاتفاق. ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

اتحاد جدة
الدوري السعودي
آخر الأخبار
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
الاقتصادي
افتتاح شرف للصرافة لثلاثة فروع جديدة في أبو ظبي لخدمة العملاء بشكل أفضل
2 مارس 2023
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
الإمارات
انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية الرائدة بدبي في 7 مارس
3 مارس 2023
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
الرياضي
اتحاد الكرة يُشارك في المؤتمر الطبي الآسيوي
اليوم 15:16
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
الرياضي
نجم الوحدات بطل سباقات الجري الأردنية
اليوم 15:15
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
الإمارات
الإمارات تتضامن مع إندونيسيا وتعزي في ضحايا حريق مستودع الوقود
اليوم 15:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©