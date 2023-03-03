64 لاعباً يخوضون تحدي «الفنون القتالية المختلطة»

أبوظبي (القاهرة)



تنطلق السبت بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين، والثانية في الموسم الحالي، حيث تقام على فعالياتها في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

وأكد محمد الحوسني عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الجو جيتسو أن بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين، تأتي في إطار استكمال نجاحات نسخ البطولات الثلاث السابقة، التي تهدف إلى تأسيس منتخب وطني قوي قادر على المنافسة والتتويج في أكبر البطولات العالمية.

وأضاف: بدأ التركيز على الفنون القتالية المختلطة، بعد التألق اللافت لنجوم الإمارات الصاعدين في بطولة العالم الأخيرة التي استضافتها أبوظبي في أغسطس الماضي، حيث نجح أبناء الوطن في تحقيق العديد من الميداليات الملونة.

وأضاف: بعد المسيرة اللافتة لنجوم المنتخب الوطني في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، وعملاً بتوجيهات عبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، واستناداً إلى المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات والعاصمة أبوظبي على صعيد رياضات الفنون القتالية المختلطة، قامت لجنة الفنون القتالية المختلطة بوضع برنامج متكامل وخطة عمل للارتقاء بهذه الرياضة من خلال التركيز على فئة الناشئين تحت 14، 16، 18 عاماً، وتوفير كل المقومات والعوامل التي تمكنهم من صقل موهبتهم وتحقيق النمو المستدام وصولا إلى الاحتراف الكامل والانضمام إلى المنتخبات الوطنية والصعود بها إلى منصات التتويج.

وقال الحوسني: شهدت البطولات الثلاث السابقة للناشئين، والتي أقيمت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين ويناير من العام الجاري إقبالاً متزايداً من قبل أبناء الوطن الراغبين في تحقيق مسيرة احترافية ناجحة على صعيد الفنون القتالية المختلطة، ويشارك في النسخة الرابعة 45 لاعباً إماراتياً و19 لاعباً عربياً من المقيمين في الدولة.

وأضاف: تمكن البطولة اللاعبين من الاستعداد الأمثل للمشاركة في بطولة العالم للشباب للفنون القتالية في أغسطس المقبل، وهو الاستحقاق الذي يحظى باهتمام عالمي كبير، لأنه يجمع نخبة رياضيي الفنون القتالية المختلطة الطامحين إلى تحقيق اللقب العالمي الأغلى على صعيد الرياضة.

ويؤكد الإقبال المتزايد على المشاركة في البطولة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي يرسمها الاتحاد على صعيد نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين في جميع المراحل السنية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن أجندة بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين تتضمن مجموعة من النزالات القوية لعدد من اللاعبين الأبرز على الساحة المحلية مثل حمدان البلوشي، وقتيبة القنطار، وعلي اليعربي، وعلياء وشوق الظنحاني، ومحمد الشحي ويوسف المحسن، وصمد ناصر ومحمد الششتاوي.