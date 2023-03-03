أليكس يي يكسب فئة النخبة في «تراثيلون أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت اليوم بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، التي تقام برعاية ضمان، ضمن أولى بطولات سلسلة الترايثلون العالمية لهذا العام، والتي تقام على مدار يومين في حلبة مرسى ياس، وشهد اليوم الأول إقامة سباقات الفئة البارالمبية، وسباقات النخبة لكل من فئتي الرجال والسيدات، بالإضافة إلى سباقات الترايثلون والدواثلون للمتسابقين الصغار تحت سن 16 عاماً.

وحقق البريطاني أليكس يي الفوز في فئة النخبة للرجال بزمن 53:53 ثانية، متقدماً بفارق 6 ثوان فقط عن البرتغالي فاسجو فيلاكا الذي عاد إلى منصة التتويج، بعد غياب دام ثلاثة أعوام، محققاً المركز الثاني بزمن 53:59 ثانية، فيما جاء البرازيلي مانويل ميسياس المركز الثالث بزمن 54:06 ثانية.

وفي فئة النخبة للسيدات، انتزعت البريطانية بيث بوتر المركز الأول، محققة الفوز الأول في مسيرتها في سلسلة بطولات الترايثلون العالمية، بعد اندفاعها إلى خط النهاية في الكيلومتر الأخير من مرحلة الجري، وسجلت بيث زمناً 57:57 ثانية، فيما حلت مواطنتها صوفي كولدويل ثانياً بفارق 18 ثانية، وجاءت تايلور سبايفي من أميركا في المركز الثالث بزمن 58:27 ثانية.

أما في سباقات البارا، فجاء الإسباني يايرو رويز لوبيز أولًا في فئة PTS5 بزمن 59:54 ثانية، فيما فازت الإسبانية كارمن جونزاليز سانشيز بالذهبية في فئة PTS4 للسيدات بزمن 1:35:28 دقيقة.

وشهدت سباقات الترايثلون والدواثلون للصغار مشاركة كبيرة من المتسابقين الذي تراوحت أعمارهم بين 6 و15 عاماً، بحضور مئات المتسابقين الصغار الذين شاركوا في مراحل السباق في حلبة مرسى ياس التي شهدت منافسات فئة النخبة.



وقالت ماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون: مجدداً شهدت الجولة الافتتاحية لسلسلة بطولات الترايثلون العالمية لعام 2023 في أبوظبي نجاحاً باهراً، وبدورنا نتوجه بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على جهوده في تنظيم الحدث الرائع لهذا العام، حيث يواصل الحدث مسيرته في التطور من ناحية التنظيم والمنافسة عامًا بعد عام، ورسخت أبوظبي وجزيرة ياس مكانتهما العالمية الرائدة، باعتبارها وجهة لأهم البطولات، بفضل ما تتمتع به من مرافق رياضية عالمية المستوى، وسعدنا بمتابعة نخبة رياضيي الترايثلون ومتسابقي الترايثلون الصغار يخوضون المنافسات في رحاب هذا الموقع المتميز، تهانينا لجميع المشاركين في السباقات، وأتمنى كل التوفيق للمشاركين في سباقات الفئات العمرية التي تقام السبت.

وشهدت سباقات فئة النخبة حضور مجموعة من أهم رياضيي الترايثلون العالميين، ومن ضمنهم المصنف العالمي الأول وبطل العالم الفرنسي ليو بيرجر، والبلجيكي المصنف في المرتبة الرابعة عالميًا جيل جينز، إلى جانب بطل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كريستيان بلومنفلت، الذين شاركوا في سباقات فئة الرجال.

أما فئة السيدات، شهدت حضور 24 اتحاداً بعدد من النجمات وبطلات اللعبة، ومنهن المصنفة الثانية عالميًا البريطانية جورجيا تايلر براون، والمصنفة الثالثة تايلر سبيفي من أميركا، والفرنسية كاساندرا بيوجران صاحبة التصنيف العالمي الثامن.

وفي سباقات البارا، شاركت إيفا ماريا مورال بيدربرو، الحاصلة على الميدالية البرونزية في فئة PTWC، كما شارك أليخاندرو سانشيز بالوميرو، حامل الميدالية البرونزية في طوكيو في فئة PTS4.

وقال أليكس يي بعد تتويجه بالميدالية الذهبية: أعرف أن الوقت لا يزال مبكراً، وهناك طريق طويل حتى نصل إلى نهاية الموسم، ولهذا أنا سعيد بالفوز في الجولة الأولى، قضيت الأسابيع الأربعة الماضية في أستراليا، حيث كنت أتدرب لبداية الموسم، وسعيد بأن جهودي أثمرت عن هذا الفوز.

وأضاف: أردت أن أقدم أداءً جيدًا في جميع مراحل السباق وألا أفقد أية مراكز في مراحل السباحة أو الدراجة الهوائية أو الجري وأن أخوض السباق بشجاعة. شعرت بقدرتي على السيطرة على أدائي، وعادة ما أقدم أفضل أداء ممكن في هذه الحالة وأستطيع التسابق بحرية.

وقالت بيث بوتر بعد اجتيازها خط نهاية السباق: «حاولت بذل كل ما عندي من جهد، تطلبت مرحلة السباحة مني جهدًا كبيرًا في سبيل المحافظة على قدرتي على المنافسة وعدم تكوين فارق زمني يبعدني عن بقية المنافسات، ثم جاءت مرحلة الدراجات الهوائية التي قدمت فيها أداءً تقنيًا قويًا على الرغم من صعوبتها».

وتابعت بيث: «بدأت درجة الحرارة تؤثر في أدائي في مرحلة الجري، ولكنني حافظت على معنوياتي، وواظبت على بذل قصارى جهدي. يعزز هذا الفوز من ثقتي في بقية الموسم، وسأتابع العمل والتدريب عند عودتي إلى موطني».

وعلق يايرو رويز لوبيز: «الفوز هنا في أبوظبي مهم جدًا، وخاصة بعد الصعوبات التي واجهتها خلال العام الماضي بسبب الإصابات، أنا سعيد بتحقيق هذا الفوز، وأتطلع للعودة مجددًا إلى أبوظبي للمشاركة على هذا المسار المميز. سعيدٌ جدًا بأدائي في مرحلة السباحة وركوب الدراجة الهوائية، حيث جرت الأمور بشكل مثالي، الأمر الذي منحني الاندفاعة وسبق التقدم لبقية السباق».

ويفتح الحدث العالمي باب المشاركة أمام الآلاف من هواة سباقات الترايثلون وأنشطة اللياقة البدنية في الإمارات والمنطقة وسائر أنحاء العالم للمشاركة في سباقات الفئات العمرية، بالإضافة إلى فئات الرياضيين المبتدئين وفئات الرياضيين من أصحاب الهمم، وتقام فعاليات سباقات الفئات العمرية يوم السبت 4 مارس.



قرية الفعاليات

تفتح قرية الفعاليات أبوابها مجانًا أمام المشجعين وجمهور الفعاليات الرياضية لمتابعة مجريات السباق وتشجيع رياضييهم المفضلين وأفراد عائلاتهم وأصدقاءهم المشاركين في السباق بموقعها في مسار صيانة سيارات الفورمولا1، حيث تقدم لهم أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، وتوفر لضيوفها العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، ومناطق لعب الأطفال، ومنصات متابعة، بالإضافة إلى منصات رعاة الحدث، ومتجرًا للمنتجات الرسمية.